Posle ubistva Čarlija Kirka, uticajnog promotera konzervativnih vrednosti i saradnika predsednika Donalda Trampa, mnogi ocenjuju da Amerika srlja u mračnu budućnost. Desnica traži osvetu i obračun sa levičarskim grupama.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Na društvenim mrežama, neki komentatori slave Kirka kao žrtvu, dok drugi tvrde da je stradao zbog nasilja koje je sam podsticao.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Marko Lakić, novinar "Politike".

Lakić: Srbija treba da proglasi dan žalosti

Lakić kaže da Srbi treba da imaju dan žalosti zbog ubistva Kirka, ne zbog vrednosti koje propagira, već zato što je on bio jedna od opcija za budućeg kandidata predsednika Sjedinjenih Američkih Država:

- On je odrastao u predgrađu Čikaga sa Srbima i igrao sa njima košarku. On se divio Srbima i to je mogla da bude konekcija koja bi popravila sliku Srbije u Americi i svetu. Izgubili smo priliku, prilično tužno i žalosno - kaže Lakić.

On dodaje da je Amerika podeljena na "japanke i čizme" i da su to dva nespojiva sveta preterano liberalne Kalifornije i starih, tradicionalnih vrednosti srednjeg zapada.

- Amerika je uvek bila uspešna u tome što su Amerikanci uljuljkani u dobar život i kvalitet koji je garantovala vojna moć i ratovi širom sveta. Sada svet nije tako mali i pojavile su se druge sile koje traže pravedniju podelu globalnog ekonomskog kolača. To se sve prelilo u Ameriku - kaže Lakić.

Lakić predviđa da će se Amerika u jednom trenutku podeliti ukoliko ne nađe zajedničkog neprijatelja koji će homogenizovati Amerikance, jer je "nemoguće nastaviti dalje ovako".

Čoban: Ovo vodi građanskom ratu

Čoban kaže da se boji da sled aktivnosti povratka Donalda Trampa, pokušaj atentata na njega i uspešan atentat na Kirka vode Ameriku ka građanskom ratu.

- Kao što Evropa na neke načine ne uspeva da nađe svoje mesto u svetu, tako isto i Amerika. Čini se da samo Kina zna gde joj je mesto i šta radi - kaže Čoban.

Robert Čoban Foto: Kurir Televizija

Čoban kaže da Amerika koja je nekada primala migrante i bila san generacijama širom sveta, bez tih migranata, Telse, Pupina, Meksikanaca koji rade u restoranima, SAD ne bi bila ono što jeste.

- Amerika je bila dovoljno atraktivna da svi ljudi, najpametniji i najkreativniji odlaze tamo. Nisu oni pobedili Sovjetski savez jer su imali jače bombe, već je Holivud, američki način života, farmerice i rok-en-rol su pobedili sivi istok iza gvozdene zavese - kaže Čoban.

On kaže da Tramp sada guši Harvard i druge najuglednije američke univerzitete, dok tvrdi da mu je cilj reindustralizacija, koja ponovo nije moguća bez migranata i jeftine radne snage koja želi da radi.

- Mora se pojaviti ličnost na sledećim izborima ko će ujediniti Ameriku, a to sigurno nije Tramp. On je simbol bogate Amerike za koju glasa siromašna Amerika - kaže Čoban.

