Dvoje gostiju je izbodeno u terorističkom napadu koji je, prema navodima, izvršio zaposleni u hotelu uzvikujući "Alahu akbar".

Žrtve napada

Izraelac (60) zadobio je teške povrede tokom napada u trpezariji hotela Jerusalem Hills u kibucu Tzuba. Drugi muškarac (23), takođe je povređen. Obojica su prevezena u bolnicu Hadasa Ein Kerem.

Napadač

Terorista je 42-godišnji stanovnik Šuafata sa kriminalnom prošlošću. Ranije je bio osuđivan za bacanje kamenica.

Poslednja četiri meseca radio je kao zaposlen u hotelu u Tzuba.

Policajac savladao napadača

Prema navodima policije, službenik iz Južnog distrikta koji nije bio na dužnosti, a boravio je u hotelu, uspeo je da obuzda teroristu.

Svedoci o napadu

Očevici su izjavili da su čuli kako je napadač uzvikivao "Alahu akbar" pre nego što je počeo da napada nožem dvoje gostiju.

Izjava gosta hotela

- Seli smo da jedemo, odjednom je nastala gužva, nismo razumeli šta se dešava. Videli smo nekog s nožem kako pokušava da uđe na balkon gde smo sedeli, a tada ga je jedan arapski zaposleni, menadžer trpezarije, uhvatio i spasao nas - rekao je gost hotela.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

