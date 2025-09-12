TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU, IMA RANJENIH! Zaposleni u hotelu uzvikivao "Alahu akbar", pa napao goste! (FOTO/VIDEO)
Dvoje gostiju je izbodeno u terorističkom napadu koji je, prema navodima, izvršio zaposleni u hotelu uzvikujući "Alahu akbar".
Žrtve napada
Izraelac (60) zadobio je teške povrede tokom napada u trpezariji hotela Jerusalem Hills u kibucu Tzuba. Drugi muškarac (23), takođe je povređen. Obojica su prevezena u bolnicu Hadasa Ein Kerem.
Napadač
Terorista je 42-godišnji stanovnik Šuafata sa kriminalnom prošlošću. Ranije je bio osuđivan za bacanje kamenica.
Poslednja četiri meseca radio je kao zaposlen u hotelu u Tzuba.
Policajac savladao napadača
Prema navodima policije, službenik iz Južnog distrikta koji nije bio na dužnosti, a boravio je u hotelu, uspeo je da obuzda teroristu.
Svedoci o napadu
Očevici su izjavili da su čuli kako je napadač uzvikivao "Alahu akbar" pre nego što je počeo da napada nožem dvoje gostiju.
Izjava gosta hotela
- Seli smo da jedemo, odjednom je nastala gužva, nismo razumeli šta se dešava. Videli smo nekog s nožem kako pokušava da uđe na balkon gde smo sedeli, a tada ga je jedan arapski zaposleni, menadžer trpezarije, uhvatio i spasao nas - rekao je gost hotela.
