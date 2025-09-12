"VEČNO SEĆANJE HEROJU" Poginuo ukrajinski pilot, upravljao Su-27 pa stradao kod Zaporožja! (FOTO)
Oleksandr Borovik, 30-godišnji pilot iz 39. ukrajinske taktičke avio-brigade, poginuo je juče tokom izvršavanja borbene misije u sektoru Zaporožjana prvoj liniji fronta, potvrdila je njegova brigada.
Okolnosti incidenta pod istragom
Borovik je leteo oko 13:30 sati po lokalnom vremenu kada se incident dogodio.
- Uzroci i okolnosti njegove smrti su pod istragom. Izražavamo iskreno saučešće Oleksandrovoj porodici i prijateljima. Večno sećanje Heroju - navodi se u saopštenju.
U šturim informacijama nije navedeno šta se dogodilo sa vojnim avionom.
Strategijski značaj Zaporoške oblasti
Zaporoška oblast, koja se nalazi u jugoistočnoj Ukrajini, graniči sa Dnjepropetrovskom oblašću na severu, Donjeckom na istoku i Hersonskom na jugozapadu. Takođe je dom nuklearne elektrane Zaporožje - najvećeg nuklearnog postrojenja u Evropi.
70% teritorije pod ruskom kontrolom
Ukrajina je u avgustu upozorila na gomilanje ruskih trupa duž ovog dela fronta. Ipak, vrhovni komandant Oleksandr Sirski izjavio je početkom septembra da su ukrajinske snage uspele da spreče pokretanje nove ofanzive u regionu.
Rusija trenutno kontroliše oko 70% Zaporoške oblasti, ali glavni grad oblasti, Zaporožje, i dalje je pod ukrajinskom kontrolom.