Eogan Mekejb, izvršni direktor i osnivač kompanije Intercom, ponudio je 500.000 dolara za izradu murala sa likom Irine Zarutske, Ukrajinke čije je ubistvo šokiralo Sjedinjene Države.

- Nudim 500.000 dolara u obliku bespovratnih sredstava od po 10.000 dolara za oslikavanje murala sa likom Irine Zarutske na istaknutim lokacijama u američkim gradovima - napisao je Mekejb na mreži Iks.

Pozvao je sve zainteresovane da se uključe u inicijativu ili doniraju, navodeći da se jave njegovoj šefici osoblja, Kejti Brenske Tolstedt.

Njegova objava privukla je pažnju i Ilona Maska, najbogatijeg čoveka sveta, koji je ponudio dodatnih milion dolara za murale. Mask je već ranije komentarisao slučaj, posebno kritikujući medijsko izveštavanje i reakcije javnosti.

Jedan od učesnika inicijative rekao je za "Foks njuz" da se trenutno pregovara sa više od 1.000 umetnika širom SAD, dok traje potraga za adekvatnim lokacijama.

Irina Zarutska (23) ubijena je prošlog meseca u ničim izazvanom napadu u vozu. Njena smrt izazvala je široku debatu o američkom pravosudnom sistemu i kriminalu u gradovima.

Nju je u petak uveče, 22. avgusta, izbo Dekarlos Braun Jr. (34), beskućnik sa dugom istorijom kršenja zakona i psihičkih problema. Zarutska je preminula na licu mesta od ubodnih rana.