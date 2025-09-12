Slušaj vest

Policija je objavila nove detalje o osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka, identifikovanom kao 22-godišnji Tajler Robinson.

Istražitelji su rekonstruisali njegovo kretanje na dan napada i otkrili više informacija o njegovoj prošlosti.

Prema zvaničnim informacijama, Tajler Robinson trenutno nije bio student na pomenutom univerzitetu. Dugo je živeo sa porodicom u okrugu Vašington, koji se nalazi u jugozapadnom Juti.

Na dan pucnjave, Robinson je stigao na kampus u 8:29 ujutru u Dodž Čelendžeru. Svedoci su ga videli u tamnocrvenoj majici, svetlom šortsu i crnom šeširu.

Dok je bio na krovu jedne od zgrada, Robinson se presvukao, ali je kasnije ponovo obukao svoju originalnu odeću.

Posle pucnjave, koja se dogodila u 12:23 časova, on je napustio mesto događaja, ostavljajući pušku umotanu u tamni peškir u obližnjem šumovitom području.

Zatim se odvezao do porodične kuće, udaljene otprilike tri i po sata vožnje.

Ključni proboj u istrazi dogodio se kada je član Robinsonove porodice kontaktirao prijatelja, koji je potom obavestio šerifovu kancelariju. Prema dojavi, Robinson je priznao ili na neki način implicirao da je počinio pucnjavu.

Foto: Printskrin X

Pronađen i uhapšen za 33 sata

Istražitelji su uspeli da uhapse osumnjičenog za 33 sata posle ubistva Čarlija Kirka, a ceo proces je opisan kao „istorijski proboj“, kako je izjavio šef FBI-ja Patel.

Hronologija događaja:

Sve je počelo u sredu, 10. septembra, u 00:23 po lokalnom vremenu, kada je Čarli Kirk upucan.

Samo 16 minuta kasnije, u 12:39, prvi agenti su stigli na lice mesta i obezbedili područje. Odmah nakon toga, FBI je rasporedio avione kako bi hitno prevezao specijalizovano osoblje i ključne dokaze.

Ključni korak u istrazi dogodio se juče. U 10:00 časova, FBI je objavio prve fotografije osumnjičenog, a u 10:45 časova raspisana je nagrada od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja. Patel je stigao na mesto zločina u 17:30 časova istog dana.

Foto: Facebook

Pritisak na begunca se povećao u 20:00 časova, kada je guverner održao konferenciju za novinare na kojoj su javnosti prikazani dodatni video snimci i slike osumnjičenog. Intenzivna potraga je rezultirala hapšenjem sinoć u 22:00 časa, čime je ova brza operacija uspešno završena.

Preti mu smrtna kazna

Zvaničnici Jute će tražiti smrtnu kaznu za 22-godišnjeg Tajlera Robinsona. Juta je jedna od pet američkih država koje dozvoljavaju pogubljenja streljanjem.

Mogućnost traženja najstrože kazne prethodno je najavio guverner Jute Spenser Koks, koji je izjavio da je smrtna kazna opcija.

Juta, država u kojoj se dogodila pucnjava, jedna je od pet američkih država koje dozvoljavaju izvršenje smrtne kazne streljanjem.