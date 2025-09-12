Dva izvora su rekla da je pritvoreni priznao svom ocu da je on taj koji je ispalio hice
Tajler Robinson se poverio
"UBIO SAM KIRKA": Uhapšeni priznao ocu da je likvidirao Trampovog saradnika (VIDEO, FOTO)
Tajler Robinson, uhapšen u slučaju ubistva Čarlija Kirka, priznao je ocu da je pucao na američkog patriotu, rekla su dva izvora za CNN.
Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News
- Dva izvora su rekla da je pritvoreni priznao svom ocu da je on taj koji je ispalio hice - javio je televizijski kanal.
Kirkovo ubistvo dogodilo se 10. septembra u Juti. Atentat je snimljen.
Tajler Robinson Foto: Printskrin X
Prema snimku koji kruži internetom, strelac je pogodio govornika u vrat dok je odgovarao na pitanja studenata.
Kurir.rs/CNN
