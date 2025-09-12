Slušaj vest

Tajler Robinson, uhapšen u slučaju ubistva Čarlija Kirka, priznao je ocu da je pucao na američkog patriotu, rekla su dva izvora za CNN.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

- Dva izvora su rekla da je pritvoreni priznao svom ocu da je on taj koji je ispalio hice - javio je televizijski kanal.

Kirkovo ubistvo dogodilo se 10. septembra u Juti. Atentat je snimljen.

Tajler Robinson ubica Čarlija Kirka.jpg
Tajler Robinson Foto: Printskrin X

Prema snimku koji kruži internetom, strelac je pogodio govornika u vrat dok je odgovarao na pitanja studenata.

Kurir.rs/CNN

