Guverner Jute Spenser Koks rekao je da su meci sa porukama ugraviranim na čaurama pronađeni uz pušku iz koje je ubijen Čarli Kirk.

Rekao je da natpisi na ispaljenoj čauri glase: „Obaveštenja. Izbočine. OWO. Šta je ovo?“

Koks dodaje da su pronađeni i natpisi na drugim mecima:

"Hej fašisto! Hvataj!"
"O bela ćao, bela ćao, bela ćao, ćao, ćao"
„Ako ovo čitaš, gej si. LMAO.“

Tajler Robinson ubica Čarlija Kirka.jpg
Foto: Printskrin X

Zvaničnici veruju da je osumnjičeni Tajler Robinson delovao sam, ali da je istraga i dalje u toku.

Sa cimerom razmenjivao poruke o skrivanju puške

- Istražitelji su ispitali tog cimera koji je izjavio da se Robinson našalio na račun diskorda. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške, ostavljanjem puške u žbunju, poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - saopštio je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

Kurir.rs/Agencije

