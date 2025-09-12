Slušaj vest

Rusija i Belorusija započele su strateške vojne manevre pod nazivom 'Zapad 2025', dok NATO pojačava prisustvo na istoku. Vežbe se održavaju na više lokacija, među kojima i neposredno uz granice Poljske i Litvanije, što izaziva dodatnu zabrinutost u regionu.

Strah i nervoza u Poljskoj i baltičkim zemljama rastu iz dana u dan, posebno nakon što su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor. Kao reakciju na to, Poljska je uvela ograničenja vazdušnog prostora duž svojih istočnih granica sa Belorusijom i Ukrajinom, a Nemačka takođe najavljuje da će povećati svoje angažovanje na istočnoj granici NATO-a. Istovremeno, u toku su vojne vežbe Rusije i Belorusije za koje oni tvrde da su odbrambene, a koje obuhvataju i strateški važan suvalski prolaz, uski koridor koji povezuje Poljsku i Baltičke zemlje i koji se smatra najslabijom tačkom evropske bezbednosti.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Detaljnije o ovoj situaciji govorio je urednik digitalnog izdanja dnevnog lista Politika Marko Lakić za Kurir televiziju:

- Doćiće do eskalacije ako Rusi nastave da šalju dronove. Ja verujem da je jedan dron greška, drugi možda, ali toliko komada, to već, postaje na neki način matrica. Loše je to što se dešava, dešava se upravo to da ima previše oružja na jednom veoma malom prostoru i jednostavno greške su moguće. Istorija nas je učila da da u takvim okolnostima obično stradaju civili. Sovjeti su svojevremeno oborili jedan južnokorejski avion iznad gore Severnog Lepana, zato što su mislili da se ispod njega nalazi neki američki špionski avion. Sve je to suštinski loše, previše oružja, ustalasene su strasti i pitanje ko će pritisnuti prekidač i lansirati neko oružje

Dolazi do sukoba širokih razmera

- Bojim se da se ovo podseća neodoljivo na situaciju pre Prvog ili pre Drugog svetskog rata. Isto su tada svi verovali da neće biti novog rata. Dok su se okrenuli, to je bio evropski rat i onda se to proširilo tako na celu planetu. Bilo bi dobro da se ovakve situacije više ne dešavaju, Poljska i sve ostale zemlje moraju da reaguju tako, znate mislim, vi ne možete da garantujete bezbednost jedne države ako vam neko iz nekog drugog kraja ispali nešto. Ako nije bezbedno to nije dobro. za vaše stanovništvo, to nije dobro za ekonomiju. Srbija garantuje bezbednost svog neba i imamo naše ratne avione, dežurne pare koji u svakom trenutku mogu da polete i da odu da provere o čemu se radi.

Vežbe koje se zovu Zapad 2025, Moskva i Minsk, predstavljaju se kao odbrambene. Lakić objašnjava koliko u tome ima istine, a koliko je to pokazivanje sile:

- Nije to nikakva vežba, vidite Rusija je već koliko dugo u stanju rata i Belorusija je takođe posredno uključena u to. Šta oni imaju više tu da provežbaju? Šta njima nije jasno? Da nauče vojnike kako se drži puška, kako se puca, kako se prate ciljevi na radaru. Ruska vojska je trenutno veoma obučena, ona učestvuje u aktivnom ratu i njima ne treba vežba, ne treba ni NATO-u vežba, zato što su oni već koliko dugo upravo pripremaju za ovo. Mislim da ovaj svet ide ka trećem svetskom ratu. Pitanje je samo kada će se to dogoditi. Mada neki tvrde da je treći svetski rat već počeo.

