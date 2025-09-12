Slušaj vest

Šef Bele kuće Donald Tramp potvrdio je da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka uhapšen. Ubica je zločin priznao članovima porodice, nakon čega je prijavljen policiji. Na mecima kojima je usmrćen Kirk bile su ugravirane reči poznate italijanske pesme "Bela, ćao", kao i ''Hej, fašisto''

Opsežna potraga za ubicom Kirka konačno je okončana. Reč je o dvadesetdvogodišnjem Tajleru Robinsonu koji je zločin priznao svom ocu zaposlenom u službi šerifa okruga Vašington. Počinilac je bio student Univerziteta, gde se tragedija i dogodila. Iz javno dostupnih podataka proizlazi da je poslednji datum Robinsonove registracije za glasanje bio 13. jul 2021. godine, a njegova politička pripadnost nije poznata. Lider SAD ističe da očekuje smrtnu kaznu.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

- U Juti imaju smrtnu kaznu, a tamo imate dobrog guvernera. Upoznao sam ga, i vrlo je odlučan po pitanju smrtne kazne. Nikada nisam video da se mladi ljudi okupe oko jedne osobe kao što su to činili oko Čarlija, bio je najbolja osoba i nije ovo zaslužio.

Nisam želeo da gledam snimak pucnjave, neću da ga pamtim na takav način - istakao je Tramp.

Crna majica sa američkom zastavom koju je nosio počinilac potiče iz veteranske Nacionalne fondacije za invalide veterane. Udruženje je za Gardijan potvrdilo da je majica sa slikom orla i rečima Zemlja slobodnih i Dom hrabrih, preuzetih iz nacionalne himne države poslata kao poklon pristalicama, ali i da je nikada nisu prodavali.

Ubica je bio pun mržnje

- Istražitelji su ispitali članove porodice ubice koji su potvrdili da je poslednjih godina bio više angažovan u politiku. Robinson je, kako su otkrili, na porodičnoj večeri rekao da će Kirk doći na skup na dan zločina. Pričali su o tome zašto ga ne voli i o stavovima koje zastupa. Ubica je bio pun mržnje - rekao je Spenser Koks, guverner Jute.

Kirk se isticao po kontraverznom nastupu - od kampanja protiv abortusa i LGBT prava, a simpatije dela javnosti nije zadobio ni zbog velike podrše prvom čoveku SAD. Kritičari su ga nazivali populistom i ekstremistom, ali mu je uticaj konstantno rastao. Nastupao je širom Amerike, a njegov podkast pratile su stotine hiljada slušalaca. Bio je simbol mladog konzervativizma, jedan od glavnih mostova prema mlađim biračima i vodeća figura u Trampovoj kampanji.

Dejan Jelača Foto: Kurir Televizija

- To je gubitak i udar čini mi se ne samo na Republikansku stranku i pokret MAGA, čini mi se da je najveći gubitak za Trampa. On ga je od samog početka podržavao i branio kad su ga mnogi napadali i okrenuli leđa - istakao je glumac, Dejan Jelača.

Odlikovanje medaljom

Društvene mreže preplavljene su komentarima. Dok ga pristalice oplakuju, ima i onih koji slave njegovo ubistvo. Stejt department upozorava da če odgovarati oni koji "veličaju nasilje" nakon atentata na Kirka.

- Da je reakcija na ubistvo bila poprilično velika, došlo je i do toga da će Tramp posthumno odlikovati Kirka medaljom, tako da očigledan je uticaj koji je imao na ceo konzervativan pokret - rekao je Ljubomir Đurić.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Telo američkog patriote prebačeno je avionom potpredsednika Džej Di Vensa u Arizonu, gde je živeo sa porodicom. Ubistvo Čarlija Kirka ponovo otvara pitanje političkog nasilja u SAD. Njegovi protivnici kažu da je bio simbol podela, dok pristalice tvrde da je inspirisao čitavu generaciju. A Amerika, naviknuta na sukobe, još jednom se pita – koliko su reči opasne kada prerastu u metak?

"SMRT ČARLIJA JE NAJVEĆI GUBITAK ZA TRAMPA!" Stručnjaci analizirali poteze predsednika Amerike: Odlikovanjem je pokazuao njegov uticaj na konzervativan pokret Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs