Slušaj vest

NATO je saopštio da će ojačati odbranu na svom istočnom krilu, posle nedavnog upada ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske.

Alijansa će pokrenuti operaciju kako bi "dodatno ojačala naš položaj duž našeg istočnog krila", rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute novinarima u Briselu.

Naredba je već data za pokretanje operacije, nazvane "Istočni stražar", rekao je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič.

Rute je rekao da operacija počinje narednih dana i da će učestvovati nekoliko zemalja Alijanse, među kojima Danska, Francuska, Velika Britanija i Nemačka.

Francuska je već najavila slanje tri borbena aviona Rafal kako bi ojačala odbranu poljskog vazdušnog prostora. Nemačka je takođe odlučila da doprinese boljoj odbrani vazdušnog prostora Poljske.

"Istočni stražar" će biti fleksibilan, pružajući još više ciljano odvraćanje i odbranu tačno kada i gde je potrebno, rekao je general Grinkevič.