Slušaj vest

Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas je ubedljivom većinom glasova usvojila deklaraciju u kojoj se navode "opipljivi, vremenski ograničeni i nepovratni koraci" ka rešenju o dve države između Izraela i Palestinaca, bez učešća palestinskog militantnog pokreta Hamas, prenosi Rojters.

Za deklaraciju je glasalo 142 zemalja, deset je bilo protiv, dok je 12 zemalja bilo uzdržano.

Glasanje je održano pre sastanka svetskih lidera 22. septembra, na marginama Generalne skupštine UN na visokom nivou, gde se očekuje da ce Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i Belgija formalno priznati palestinsku državu.

Deklaracija koju je usvojila Generalna skupština sa 193 članice osuđuje napade palestinskih militanata Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.

Takođe osuđuje napade Izraela na civile i civilnu infrastrukturu u Gazi, opsadu i gladovanje, "što je rezultiralo razornom humanitarnom katastrofom i krizom zaštite".

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da je rezolucija obezbedila međunarodnu izolaciju Hamasa.

1/9 Vidi galeriju Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Ova rezolucija je poklon Hamasu

"Po prvi put danas, Ujedinjene nacije su usvojile tekst kojim se Hamas osuđuje zbog zločina i poziva na predaju i razoružanje", rekao je Baro u objavi na platformi X.

Protiv neobavezujuće rezolucije glasali su Izrael i SAD, Argentina, Mađarska, Mikronezija, Nauru, Palaua, Papua Nova Gvineja, Paragvaj i Tonga.

U deklaraciji se navodi da rat u Gazi "mora odmah da se završi", i da se podržava raspoređivanje privremene međunarodne misije koju bi naložio Savet bezbednosti UN.

"U kontekstu okončanja rata u Gazi, Hamas mora okončati svoju vladavinu u Gazi i predati svoje oružje Palestinskoj upravi, uz međunarodno angažovanje i podršku, u skladu sa ciljem suverene i nezavisne palestinske države", navodi se u deklaraciji.

Predstavnici SAD su saopštili za glasanje o rezoluciji predstavlja "još jedan pogrešan i loše tempiran marketinški trik", koji je potkopao ozbiljne diplomatske napore za okončanje sukoba u Gazi.