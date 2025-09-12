Slušaj vest

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro osuđen je na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara kako bi ostao na vlasti pošto je izgubio reizbor 2022. godine.

On je prvi bivši predsednik u zemlji sa najvećom ekonomijom u Latinskoj Americi koji je proglašen krivim za pokušaj poništavanja izbora. Bolsonaro je uvek negirao bilo kakvo kršenje zakona.

Četiri od pet sudija na panelu Vrhovnog suda glasala su u četvrtak za njegovu osudu i izrekla kaznu od 27 godina i tri meseca zatvora. Ipak, to ne znači da će odmah ići u zatvor.

Optužbe

Tužioci su ga teretili za pet krivičnih dela, uključujući pokušaj puča nakon što je izgubio izbornu trku 2022. godine od predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, učestvovanje u oružanoj kriminalnoj organizaciji, pokušaj nasilnog ukidanja demokratskog poretka, oštećenje imovine uz upotrebu nasilja i pogoršanje zaštićenog imetka.

Prema dokazima koje je predstavio državni tužilac, Bolsonaro je okupljao članove Kabineta i vojnih zvaničnika kako bi raspravljao o vanrednom dekretu koji bi suspendovao rezultate izbora kako bi se istražile neutvrđene tvrdnje o izbornim prevarama.

Sudija Aleksandre de Moraes, koji je nadgledao slučaj, izjavio je da je Bolsonaro preduzeo niz radnji od 2021. do 8. januara 2023. koje čine pokušaj puča. Te radnje uključivale su sumnju u brazilski elektronski izborni sistem, pripremu dekreta za poništavanje rezultata izbora i podsticanje nereda 8. januara 2023. sa ciljem vojnog preuzimanja vlasti.

1/8 Vidi galeriju Žair Bolsonaro Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia, EPA / Joedson Alves, EPA / Joedson Alves

Hoće li Bolsonaro ići u zatvor?

Trenutno neće ići u zatvor, ali će ostati pod kućnim pritvorom.

Pošto je kazna objavljena, panel suda ima rok do 60 dana da zvanično objavi presudu. Kada to učini, advokati Bolsonara imaju pet dana da podnesu zahteve za pojašnjenje.

Njegovi advokati su najavili da će pokušati da se žale i na osudu i na kaznu pred celim Vrhovnim sudom sa 11 sudija, iako neki stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će žalba biti prihvaćena.

"Malo je verovatno, ali nije nemoguće, da će biti žalbi pred celim Vrhovnim sudom", rekao je Rafael Mafei, advokat i profesor prava na Univerzitetu u Sao Paulu i ESPM univerzitetu. "Ali, naravno, odbrane će pokušati, jer to treba da učine", dodao je.

Kancelarija Vrhovnog suda rekla je za Associated Press da, prema sudskoj praksi, ceo sud može prihvatiti žalbu samo ako postoje najmanje dva suprotna glasa u presudi. U ovom slučaju, samo jedan od pet sudija se protivio i tražio oslobađanje Bolsonara.

Kada presuda postane pravosnažna, Bolsonaro bi mogao ići u zatvor.

Međutim, malo je verovatno da će biti prebačen u običan zatvor. Kao bivši predsednik, ima pravo na specijalni pritvor, koji bi mogao biti u glavnoj zgradi Savezne policije u Braziliji.