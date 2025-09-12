Slušaj vest

Čarli Kirk, čovek za kog u ovom trenutku zna cela planeta, svirepo je ubijen u studentskom kampusu dok je debatovao sa mladim Amerikancima. Osumnjičen je Tajler Robinson, 22 godine, iz bogate porodice koja živi na oko 420 kilometara od kampusa gde je ubijen Čarli. Izvori CNN kažu da je priznao zločin svom ocu koji je pripadnik službe šerifa države Juta. Donald Tramp je rekao da očekuje smrtnu kaznu za počinioca.

Ali u ovoj temi treba više pažnje dati heroju, a ne ubici. Heroj je Čarli Kirk koji se za života borio za konzervativna prava, podržavao je pokret MAGA, bio blizak Donaldu Trampu i javno kritikovao zakone i pokrete o preteranim i liberalnim pravima. Bio je simbol za debatu. Vispren, mlad, energičan, argumentovan, smiren, pristojan. Govorio je sa neistomišljenicima bez vređanja, ismevanja i mržnje. Ali je mržnju dobijao nazad iako je imao 7,3 miliona pratilaca i objave sa milijardama pregleda trpeo je onlajn linč, provokacije uvrede, pretnje. Slobodu govora platio je životom

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Dragan Radenović akademik, Branko Nadoveza sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i Nenad Vuković predsednik Društva lobista.

Dragan Radenović Foto: Kurir Televizija

Neozbiljnost sistema ili njegovo maslo?

- Ja sam dugo vremena bio profesionalac u službi za zaštitu ustavnog poredka. Svi događaji ovog karaktera, koji se dosta često dešavaju u poslednjih godina, meni liče na iscenirane i pripremljene događaje koji bi trebalo da na neki način uspore ili ubrzaju određene procese koji u određenim regionima sveta postoje. Kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, to je zemlja koja je u potpunom bankrotu, prvo u ekonomskom smislu, a zatim u svim onim drugim elementima koji određuju društvene sisteme i države kao takve - kaže Radenković i dodaje:

- Ovaj događaj, kao i onaj kada je kobajagi pucano na Trampa za vreme jednog sličnog događaja, govori o tome da je moguće nekim katastrofalnim ili katastrofičkim događajima dovesti situaciju u tačku katastrofe kada nastaje kardinalna promena. To se dešava jer je broj malih promena dovoljno veliki da bi do kardinalne promene došlo. Kada su u pitanju SAD i sistem bezbednosti koji tamo postoji, to samo država može da uradi. Evo, kada je Tramp ranjen u uvo nije bilo ni jednog drona u vazduhu koji bi posmatrao događaj. Čovek koji je pucao, ležao je na krovu nedaleko do skupa na kom je Tramp govorio. Ovaj događaj u velikoj meri liči na to.

Nadoveza naglašava da je Kirk zadirao u neke stvari, koje su predstavljale pretnju za jedan deo populacije:

Foto: Kurir Televizija

- Vrlo je teško reći da li iza kulisa neko stoji neki nalogodavac ili je to individualni čin. Amerika jeste neobično društvo, tamo ima mnogo ljudi koji razmišljaju o činjenju atentata zbog nekog ličnog nezadovoljstva svojim životom. To će se tek utvrditi, a moguće je i da se nikad ne utvrdi. Kirk je bio jedan perspektivan čovek, neverovatan, jedna kompletna ličnost, kakvih je malo. Premlad je po zakonu da se kandiduje, ali je on sigurno projektovan od strane republikanaca u nekoj perspektivi da dva puta da pobedi na nekim izborima - kaže Nadoveza i dodaje:

- To je stvarno jedna ličnost, izuzetna, u svakom pogledu, što se kaže, narodski Bog nije na njemu štedeo. Moguće da iza toga stoji da se ukloni takva ličnost. Amerika je apsolutno najveća sila i biće najveća još dugo. Kirk je čačkao u neke stvari. Amerika kao jedno multietničko društvo koje je stvarno najspecifičnije na svetu. To društvo je često nailazilo na neke začkoljice. Uvek je bio belac kriv, a ostali nisu. On je govorio da nisu sve etničke grupe iste prema svemu. On je čačkao po tim stvarima, zato je i predstavljao pretnju.

Sličnosti sa pokušajem atentata na Donalda Trampa

Vuković naglašava da je Kirk bio veliki pristalica Drugog amandmana:

- Mnogo toga ostaje nejasno i tek ostaje da se vidi šta se tačno desilo. Ja sam dosta razmišljao pod velikim utiskom tog događaja, čak sam pisao neki tekst za novine. Vest je veoma frapantna i atentat je sličan pokušaju ubistva na Trampa: neki pucač na nekom krovu u blizini, pored masom slušalaca, neka puška koja je dosta precizna i tako dalje. Ubijen je Čarli Kirk za vreme govora za vreme baš kampanje "prove me wrong", to je jedan izazov, u kome se on dosta dobro snalazio, gde je zapravo inicirao polemiku sa pre svega levičarima ili liberalima i dokazivao je svoje polemike, svoja mišljenja - kaže Vuković i dodaje:

Branko Nadoveza Foto: Kurir Televizija

- Dijalog je lekovit, koliko god bio i provokativan. Jedna od njegovih knjiga se zove "Bojno polje kampus". Upravo na tom bojnom polju je i stradao. Drugo, jedna od njegovih knjiga se bavi drugim amandmanom, i kaže "ukleto nasleđe". Bio je veliki pristalica drugog amandmana, čak je i govorio o njemu upravo u trenutku kada je stradao. Znamo da je drugi amandman pravo na nošenje oružja, govorio je da neki rizik može da bude i podnošljiv čak i u smislu ljudskih žrtava.

"ATENTAT NA ČARLIJA KIRKA JE PRIREPREMLJEN DA USPOREDI ODREĐENI PROCES U AMERICI!" Stručnjaci analiziraju ubistvo Trampovog saradnika: Stradao je zbog istine Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs