Uzbudljiva trkačka priča živi u gradiću Fafu u severnim brdima Portugala. Kada su pravljeni putevi po udaljenim selima, namenski su dodavane krivine i nagibi kako bi bili upotrebljeni za trke automobila koje su tad postojale samo u mašti entuzijasta. Prvi automobili projurili su davne 1955. godine. Prošle su decenije, a ti seoski putevi su stekli svetsku slavu, naročito prevoji s kojih automobili pri brzini od 120 kilometara poleću da bi preleteli i po nekoliko desetina metara puta. Staza je zvanično postala deo Svetskog prvenstva u reliju od 1973, pa su ovuda u više navrata jurili (i leteli) i trkači iz Srbije.

- Kada sam se rodila, otac me je posle nedelju dana stavio na trkački auto i tako su nastale moje prve fotografije - kaže mi mlada Dijana Pereira, kustoskinja Reli muzeja.

Dok mi priča o trkama i vozilima, o vozačima i trofejima, poskakuje u mestu, maše rukama, vrca i treperi njena duša. Energična kustoskinja spremna je da u sekundi uleti u auto i uživa u neviđenim brzinama dok uleće u krivine. Jer ona je više od kustosa - ona je pravi profesionalni suvozač trkaču, svom ocu. Njeno mlado nevino lice u oštroj je suprotnosti s grubošću automobila i opasnostima koje nosi brzina.

Originalna ideja

Pokazuje mi automobile u čijoj unutrašnjosti još stoje potpisi najznačajnijih trkača i vozila koja su donosila pobede najvećim imenima portugalskog relija, kao i ona u kojima se ona sa trkala po najtežim stazama.

- Muzej je nastao tokom korone. Moj otac Hose Pereira započeo je seriju video-klipova o automobilima koje je sakupio kao strastveni trkač. Odjek je bio veliki, a on je tad shvatio kolika je šteta da se takvo blago sebično čuva za uzak krug ljudi - započinje Dijana priču o nastanku muzeja koja je podjednako uzbudljiva kao i najluđe trke. Jer Hose je imao samo šest vozila kada se pojavio pred gradonačelnikom gradića Fafa sa idejom da napravi muzej.

- Nemam automobile, ali znam kako da ih nabavim! - rekao je hrabro, a njegova samouverenost i ljubav prema ovom sportu ubedili su gradonačelnika bolje nego hiljade strana projektne dokumentacije. Tako je grad brzo obezbedio prostor Hoseu, a on je stvorio automobilsko udruženje i pokrenuo zajednički projekat jedinog reli muzeja u Portugalu i danas jednog od najboljih takvih muzeja na planeti.

Hoseova ideja je bila sasvim originalna: umesto da muzej kupuje preskupe automobile, zamoliće vlasnike da svoja vozila parkiraju u muzeju kada nisu na trkama! Tako će javnost moći da vidi najbolja i najređa vozila, zbirku ne samo penzionisanih već aktivnih automobila koji će koliko sutradan pojuriti u punoj brzini krivudavim stazama. Za divno čudo, odziv vozača je bio veliki i danas je više od trideset vozila prostranu garažu napunilo do kraja.

Na gurku

Gradski oci su obećali Hoseu da će obezbediti veći prostor za ovu živu zbirku, čija lepota i jeste u tome što se svakodnevno menja. Posmatram automobile u prepunoj garaži i nije mi jasno kako automobile odavde odvoze.

- Unutra ne palimo vozila, jer bi se osećali izduvni gasovi i uprljao prostor. Noću, jer preko dana svi mi radimo neke druge poslove, okupi se grupa volontera, saradnika i prijatelja i onda na gurku isterujemo automobile koji treba da se vrate vlasnicima. U pravu si, ponekad je potrebno izgurati desetine vozila da se napravi prostor da se jedno vozilo odveze - priča Dijana dok maše rukama pokazujući mi kako vrti otežao volan ugašenog automobila usred noći dok je prijatelji navode i viču „levo, levo...“ Preko dana sa ocem i majkom vodi prodavnicu nameštaja. Njena majka Marija je oslonac porodičnog biznisa, ali i muzeja. Hosea je upoznala u komšiluku. Često je vozio motor i prolazio pred autobuske stanice koju je svakodnevno koristila. Jednom joj je prišao i rekao da je video da joj je autobus otišao. Ljubazno se ponudio da je on preveze. Dok je sedala na njegov motor, ugledala je kako autobus prilazi stanici. Strašno se naljutila na njega, ali je već bilo kasno - Hoseov šarm osvojio ju je zauvek i više se nisu rastajali. Hose je tih gospodin, čini se tako miran da ga ništa na ovom svetu ne može uznemiriti. Sušta suprotnost ćerki, koja ima energije, a čini se i eksplozivnosti, barem za stotinu ljudi. To se sve menja kada sedne u auto i doda gas...