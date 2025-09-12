Slušaj vest

Poljska je najavila raspoređivanje približno 40.000 vojnika duž svoje istočne granice sa Belorusijom i Rusijom, kao odgovor na predstojeće rusko-beloruske zajedničke vojne vežbe Zapad-2025.

Ova odluka predstavlja značajno pojačanje prisustva bezbednosnih snaga u regionu, u odnosu na prethodnih oko 10.000 vojnika.

Strateški odgovor na vežbe

Zamenik ministra nacionalne odbrane Cezari Tomčik naglasio je da se Poljska već mesecima priprema za ove vežbe, koje počinju 12. septembra na beloruskim poligonima u blizini poljske granice.

,,Poljska vojska je sprovela vežbe sa preko 30.000 poljskih i NATO vojnika kako bi adekvatno odgovorila na izazove vežbi Zapad-2025″, rekao je Tomčik.

On je podsetio da se ruske i beloruske vežbe smatraju ofanzivnim, uz napomenu da su upravo ovakve aktivnosti prethodile ratnim dejstvima u Ukrajini i Gruziji. Stoga je poljska vojska preduzela sve neophodne mere predostrožnosti.

Koordinacija sa NATO partnerima

Raspoređivanje trupa predstavlja deo šireg strateškog pristupa Poljske i njenih saveznika u NATO paktu. Ova akcija demonstrira čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani i spremnosti na odgovarajući odgovor na potencijalne pretnje bezbednosti u regionu.

Ograničenja vazdušnog prostora

U skladu sa preduzimanjem dodatnih bezbednosnih mera, Poljska je uvela i ograničenja vazdušnog saobraćaja duž istočne granice. Ova mera, koja će trajati do 9. decembra, obuhvata potpunu zabranu letova civilnih letelica tokom noćnih sati, sa izuzetkom vojnih aviona, dok su civilne bespilotne letelice zabranjene 24 sata dnevno.

Međunarodna podrška i reakcije

Evropska unija je pružila jasnu podršku Poljskoj, osudivši sve akcije koje ugrožavaju bezbednost građana EU i regionalnu stabilnost. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas naglasila je ozbiljnost eskalacije i agresivnih akcija.

Ukrajina je takođe ponudila pomoć u poboljšanju sistema upozoravanja, pokazujući solidarnost i međusobnu podršku u suočavanju sa zajedničkim izazovima.

Odbrana i stabilnost

Ove mere sprovedene su u cilju očuvanja bezbednosti i stabilnosti ne samo Poljske, već i celog regiona.

Raspoređivanje vojnika i uvođenje ograničenja vazdušnog prostora predstavljaju preventivne mere usmerene ka očuvanju bezbednosti i sprečavanju potencijalnih incidenata.