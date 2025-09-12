Cilj vežbi je jačanje saradnje i koordinacije između oružanih snaga Rusije i Belorusije
Završna faza zajedničke vojne obuke oružanih snaga dve zemlje
POČELO JE: Rusija i Belorusija započele velike vojne vežbe Zapad-2025 (VIDEO)
Zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije Zapad-2025 počele su danas, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Dana 12. septembra ove godine, pokrenuta je zajednička strateška vežba oružanih snaga Republike Belorusije i Rusije "Zapad-2025" - navodi se u izveštaju.
Kako se napominje, vežba će biti završna faza zajedničke obuke oružanih snaga dve zemlje 2025. godine.
