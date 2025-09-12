Slušaj vest

Zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije Zapad-2025 počele su danas, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Dana 12. septembra ove godine, pokrenuta je zajednička strateška vežba oružanih snaga Republike Belorusije i Rusije "Zapad-2025" - navodi se u izveštaju.

Kako se napominje, vežba će biti završna faza zajedničke obuke oružanih snaga dve zemlje 2025. godine.

Kurir.rs/RIA Novosti

