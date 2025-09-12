Slušaj vest

Čarli Kirk, čovek za kog u ovom trenutku zna cela planeta, svirepo je ubijen u studentskom kampusu dok je debatovao sa mladim Amerikancima. Osumnjičen je Tajler Robinson, 22 godine, iz bogate porodice koja živi na oko 420 kilometara od kampusa gde je ubijen Čarli. Izvori CNN kažu da je priznao zločin svom ocu koji je pripadnik službe šerifa države Juta. Donald Tramp je rekao da očekuje smrtnu kaznu za počinioca.

Ali u ovoj temi treba više pažnje dati heroju, a ne ubici. Heroj je Čarli Kirk koji se za života borio za konzervativna prava, podržavao je pokret MAGA, bio blizak Donaldu Trampu i javno kritikovao zakone i pokrete o preteranim i liberalnim pravima. Bio je simbol za debatu. Vispren, mlad, energičan, argumentovan, smiren, pristojan. Govorio je sa neistomišljenicima bez vređanja, ismevanja i mržnje. Ali je mržnju dobijao nazad. Slobodu govora platio je životom

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Dragan Radenović akademik, Branko Nadoveza sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i Nenad Vuković predsednik Društva lobista.

nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

Ubica Čarlija Kirka

Mediji su objavili prvu fotografiju osumnjičenog za ubistvo američkog aktiviste Čarlija Kirka. Na fotografiji se vidi Tajler Robinson (22), dok na sebi nosi zaštitni prsluk. Ključnu ulogu u njegovom hapšenju odigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute:

- Guverner Jute, koji je takođe republikanac podsetio je da u Juti imaju smrtnu kaznu. Zatim je to ponovio i Tramp. Uvek je osetljivo prejudiciranje ishoda krivičnog postupka, postoji prezumpcija nevinosti, znači svako je nevin dok se ne dokaže da je kriv. U Americi imamo i taj niz ubistava počinilaca krivičnog dela, setimo se Osvalda i Rubija posle ubistva KenedIja. Nije pravnički potpuno korektno ulaziti u ocenu pre nego što istraga počne krivični postupak - kaže Vuković i dodaje:

- Postoji više vrsta zločinaca, neki su zbog genetike zločinci, Lobrozo je tvrdio da crte lica određuju kriminalce. Međutim, postoje ljudi koji su predodređeni da izvrše zločin ali postoje i ljudi koje na to natreju okolnosti, to su oni zločinci koji u trenutku nešto odlučuju. Ali, možda je i uticaj interneta, veštačke intaligencije i mreža doveo do ovoga. Socijalni aspekti (šta je čitao, šta ga je zanimalo, šta su bili politički stavovi) dovešće do istine. Čarli je mnogo voleo Srbe, bio je vezan za srpsku zajednicu. Igrao je u srpskom košarkaškom klubu.

Foto: Kurir Televizija

Razlozi ubistva

- Žvot je ipak iznad svih nas. Moguće da je to individualan čin, ali istraga će utvrditi šta je dovelo do toga, možda neki njegov lični težak događaj, ljubavni neuspeh. Pa ljubavni neuspeh je doveo do ubistva Abrahama Linkolna, jednog od najvećih američkih predsednika u istoriji - kaže Nadoveza i dodaje:

- Ovo će se tek utvrditi: da li ga je neko naveo iza kulisa. Moguće da je ovog nesrećnog mladića neko naveo iza kulisa. To će istraga utvrditi. Meni on deluje malo fizički inferiorno. Moguće da je doživeo neku traumu i hteo je da tako nešto ispolji. Što se tiče preciznosti, u Americi svi se bave pucanjem. Svi u kućama imaju arsenal, nije to sada ništa specifično.

Dragan Radenović Foto: Kurir Televizija

Postmodernizam kao preduslov

- Anamneza porodičnog stanja tog momka koji je izvršio taj zločin u ovom slučaju ne mora da bude validna. Iz prostog razloga što se svet kreće po jednoj rezultant, koja je nekako skup raznih vektora, a reč je o događaju koji je započet u SAD pre 70 godina. A to je postmodernizam. Taj pokret se prvi put pojavio u umetnosti, arhitekturi posebno, a posle toga i u svim društvenim naukama. Nakon njih i veštačka inteligencija. Mi imamo taj vektor postmodernizma kao apsolutno prisutan u svim temeljnim promenama u negativnom smislu, ali posebno kada je u pitanju sedište Američke države - kaže Radenović i dodaje:

- Sećam se jednog događaja u Parizu, u Grand Palaisu, izložba se zvala "Izložba u glavnom gradu". Prosto je bila potreba tada Evrope da ponovo ima svoje mesto u tim duhovnim događajima najvišeg karaktera. Dakle, da ima umetnost koja predstavlja po definiciji slobodu. Slobodu koja opet po onoj osnovi jeste jedinstveno pravo koje nam je Bog ili koje je neko čoveku dao kao mogućnost izbora. Dakle, setite se terorističkog napada koji se desio u Norveškoj, on je bio opisan postmodernističkim statusom norveškog društva, ubijeno je 152 ljudi. Tako da, anamneza porodičnog stanja kod ovog mladića, ne mora da bude ono što bi joj određivalo zašto bi on to mogao da uradi. Jer, u toj umetnosti koja se razvijala, ono što je bilo najvažnije, bilo je napraviti geg. Uraditi nešto što će vas dovesti u prvi plan, a posle toga vi eksploatišete tu poziciju u kojoj ste se našli.

