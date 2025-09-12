Slušaj vest

Jedan od najvećih slučajeva vojne izdaje od početka rata između Rusije i Ukrajine vezuje se za ime Lev Stupnikov.

Ovaj bivši ruski oficir, rođen u Kazahstanu a od detinjstva državljanin Rusije, optužen je da je sedam meseci prenosio koordinate svojih kolega ukrajinskim snagama, što je rezultiralo smrću najmanje 200 ruskih vojnika.

Posle toga, Stupnikov je pobegao u Ukrajinu, ostavivši porodicu i saborce u šoku.

Njegovi bivši drugovi iz jedinice uvereni su da je poginuo u borbi i rizikovali su živote da pronađu makar deo njegovih ostataka. U isto vreme, njegova majka, supruga i mlađa sestra navodno su otišle na „odmor“ u Tursku, a zatim se prebacile u Ukrajinu, gde su ga navodno srele.

Danas, prema informacijama ruskih izvora, porodica živi u Nemačkoj sa rođacima iz Kazahstana, dok Stupnikov otvoreno učestvuje u borbama na strani ukrajinskih snaga.

Foto: Printskrin X

Odakle potiče Stupnikov

Lev Stupnikov je rođen 1999. godine u kazahstanskoj Karagandi. Početkom 2000-ih njegova porodica se preselila u Omsk i dobila rusko državljanstvo. Odrastao je u ovom gradu, a zatim se preselio u Sankt Peterburg gde je upisao Vojnu akademiju veze „Buđoni“.

Tokom studija se bavio dizanjem tegova, učestvovao na takmičenjima i osvajao nagrade na državnom nivou.

Posle završetka akademije, pridružio se 36. mehanizovanoj diviziji. Tu je, prema kasnije otkrivenim informacijama, počeo da prenosi koordinate ukrajinskoj strani.

Lev Stupnikov iz mlađih dana Foto: Printskrin društvene mreže

Sedam meseci izdaje

Telegram kanal „Dnevnik Aurora“ objavio je 10. septembra 2025. godine da je Stupnikov tokom sedam meseci pomagao ukrajinskim snagama da raketama gađaju položaje njegove jedinice. Na taj način je, prema tvrdnjama, učestvovao u ubistvu više od 200 ruskih vojnika.

Posebno se izdvaja napad od 20. februara 2024. godine u selu Trudovskoje u Volnovaškoj oblasti, kada je poginulo 67 vojnika, uključujući pukovnika Guseina Musajeva, komandanta 36. mehanizovane divizije, i zamenika komandanta 155. brigade mornaričke pešadije, Romana Kožuhova.

Tog dana vojska se pripremala za dolazak general-majora Olega Moisejeva. Formacija vojnika na otvorenom učinila ih je lakom metom za HIMARS rakete – a ispostavilo se da su koordinate procurile upravo preko Stupnikova.

„Zbog njegove izdaje, više od 200 vojnika iz Borzinske brigade izgubilo je život. Ukrajina je dobila oči i uši unutar našeg logora“, navodi Telegram kanal „Voenkori Večerki“.

Foto: Printskrin X

Ukrajinci ga izvukli iz opasnosti

Kako se krug oko njega sužavao, Stupnikovu su pomogli ukrajinski vojnici da pobegne. Njegovi saborci verovali su da je poginuo, dok se u realnosti već prebacio na drugu stranu. Ubrzo su i njegova majka, supruga i sestra „nestale“ iz Rusije i završile u Ukrajini, a kasnije u Nemačkoj.

Njegov bivši školski kolega izjavio je za ruske medije:

„Nekada smo trenirali zajedno. Sada ne želim ništa da znam o ovom čoveku. On je sramota Rusije i oficirskog čina.“

Video priznanja i intervjui

Na internetu se pojavio i video u kojem lider Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), Denis Kapustin, razgovara sa Stupnikovim. Kapustin tvrdi da ga je Stupnikov kontaktirao još 2024. godine i od tada počeo da prenosi osetljive podatke.

Video je praćen prepiskom i fotografijama tela poginulih ruskih vojnika, što je dodatno izazvalo ogorčenje u ruskoj javnosti.

„Rusija ne oprašta izdaju“

Oleg Belikov, analitičar „Cargrada“, uporedio je ovaj slučaj sa Maksimom Kuzminovim, pilotom helikoptera koji je preleteo u Ukrajinu, a kasnije ubijen u Španiji. Belikov tvrdi da Stupnikova verovatno čeka slična sudbina:

„Rusi ne opraštaju izdaju. Pogotovo onima koji imaju krv stotina drugova na rukama.“izjavio je Belikov.

Sličan stav deli i oficir poznat pod nadimkom „Zubr“, koji smatra da je neprijatelj posebno zainteresovan da prikaže kako oficiri prelaze na njegovu stranu, dok su obični vojnici manje vredni u očima ukrajinskih struktura.

„Ne sumnjam da će ova sramota ruske vojske uskoro biti kažnjena“, izjavio je on.

“Čeka ga metak”

Priča o Lev Stupnikovu postala je simbol najteže izdaje – vojnika koji je okrenuo oružje protiv svojih saboraca. U ruskim medijima se njegov čin opisuje kao „velika izdaja“, a prognoze gotovo jednoglasno kažu da ga čeka kazna – bilo u Ukrajini, bilo gde na svetu.