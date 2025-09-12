Slušaj vest

Baka dvadesetdvogodišnjeg Tajlera Robinsona, koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio desničarskog aktivistu Čarlija Kirka, tvrdi da FBI ima pogrešnog čoveka i da je njen unuk nevin.

Kirk je ubijen preksinoć, jednim hicem iz vatrenog oružja dok je prisustvovao događaju na Univerzitetu Juta Vali, izveštava Junilad.

Posle opsežne potrage, FBI je danas potvrdio da je Robinsona priveo kao glavnog osumnjičenog. Ubrzo nakon objave, javila se njegova slomljena baka, Debi Robinson. U razgovoru za Dejli mejl, Debi je opisala svog unuka kao tihog i vrednog mladića koji, uprkos tome što potiče iz republikanske porodice, nikada nije govorio o politici.

Njegov otac, njen sin, je vatreni pristalica Donalda Trampa. „Tajler je najstidljivija osoba“, rekla je. „On nikada, nikada ne razgovara sa mnom o politici. Većina moje porodice su republikanci. Ne poznajem nijednu osobu koja je demokrata. Jednostavno sam toliko zbunjena“, dodala je.

Policija je potvrdila da je Robinson uhapšen nakon dojave člana porodice, ali Debi kaže da nije čula ništa od svog sina otkako je saznala za navodnu umešanost svog unuka u atentat. On ponavlja da „nema šanse“ da je Robinson bio umešan, dodajući da veruje da nikada nije držao oružje poput puške koja je korišćena u atentatu.

„Da budem iskrena, ne mislim da je ikada pucao iz pištolja“, rekla je. „On ne lovi, nikada se nije bavio ničim sličnim. Znam da ne poseduje nikakvo oružje. Jednostavno nema šanse da je bio toliko dobar strelac“, nastavila je.

„On je divno dete. Nema šanse da bi uradio tako nešto. Prekrstila bih se i zaklela da nema apsolutno nikakve šanse. Nikada, nikada u životu nije upao u nevolju. On je samo veoma stidljiv, dobar dečak“, uverena je baka.

Guverner: Postao je politički nastrojeniji

Njene izjave protivreče informacijama koje je dao guverner Jute Spenser Koks, koji je rekao da je Robinson ranije izrazio protivljenje stavovima konzervativne aktivistkinje u razgovorima sa svojom porodicom i da je postao „politički angažovaniji“ uoči pucnjave.

Uprkos verovanju da je FBI napravio grešku, Debi je rekla da joj je veoma žao Kirkove supruge i dece. Robinson je uhapšen sinoć u svom domu u Vašingtonu, u južnom Juti. Zvaničnici još nisu otkrili mogući motiv, a ako bude osuđen, suočava se sa smrtnom kaznom.