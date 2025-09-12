Slušaj vest

Izrael je danas kritikovao kao „sramotnu“ rezoluciju koju je usvojila Generalna skupština UN kako bi dala novi zamah rešenju o dve države za izraelsko-palestinski sukob, smatrajući je ohrabrenjem Hamasu da „nastavi rat“.

„Izrael kategorično odbacuje odluku Generalne skupštine UN“ koja je „sramotna“, objavio je na Sjuu portparol izraelskog Ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorštajn, optužujući to telo da je „politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću“.

„Desetine članova usvojene deklaracije uopšte ne pominju jednostavnu činjenicu da je Hamas isključivo odgovoran za nastavak rata kroz svoje odbijanje da preda taoce i položi oružje“, dodao je.

Takođe je ocenio da „rezolucija ne favorizuje mirno rešenje, već naprotiv podstiče Hamas da nastavi rat“.

Kurir.rs/Agencije

