Niko, izuzev Velike Britanije, Francuske i baltičkih država, ne gori od želje da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu jer su svesni posledica takvog koraka, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

"Sudeći po svemu na sastanku tzv. koalicije voljnih nije bilo napretka po pitanju slanja vojnog kontingenta u Ukrajinu tih istih voljnih", rekla je ona na brifingu za novinare.

Zaharova je dodala da je Evropska unija odgovorna za sve zločine neonacista kijevskog režima koje podržava.

Foto: Shutterstock

"Evropska unija i pojedinačne zemlje-članice su, otvoreno pomažući i podržavajući kijevski režim novcem svojih poreskih obveznika, odavno de fakto postali učesnik u konfliktu, odnosno pretvorili su se u saučesnika u teroru ukrajinskih neonacista protiv civila i samim tim snose odgovornost za sve te zločine", istakla je Zaharova.

Dodala je i da Vladimir Zelenski ubija Ukrajince novcem Zapada.

"Usled katastrofalnog manjka vojnika na frontu kijevska administracija je pokrenula vanrednu mobilizaciju. Planirano je da se mobiliše 120.000 ljudi. Imam pitanje za svakog Ukrajinca: Zar barem sada, kada administracija izdvaja 12 miliona dolara za ovu vanrednu mobilizaciju i to samo da bi nahvatala ljude, nećete shvatiti glavnu stvar - Zelenski vas jednostavno ubija zapadnim novcem?", rekla je Zaharova.