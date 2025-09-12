Slušaj vest

Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa, upucan je na jednom događaju u Juti.

Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade, rekao je portparol Univerziteta Juta Vali za NBC News. Kirk je pogođen u vrat, nakon čega je pao na zemlju, a obezbeđenje ga je iznelo sa skupa. Podlegao je povredama nekoliko sati kasnije.

Istražitelji su danas uspeli da uhapse osumnjičenog Tajlera Robinsona za 33 sata posle ubistva, a ceo proces je opisan kao „istorijski proboj“, kako je izjavio šef FBI.

Samo nedelju dana pre ubistva žrtva i atentator su polemisali na jednom skupu.

Robinson je Kirku govorio da laže, dok je Čarli pokušavao da ga smiri.

Kad mu je Kirk rekao da je levičar i da brine samo o sebi, ubica je reagovao:

"Ko kaže da sam levičar?!"

"Očigledno je na osnovu stavova", odvratio je Kirk.

Raspravljajući se o obrazovanju, Čarli je rekao:

"Šta si naučio osim da si centar sveta i da svi moraju da te slušaju"?