Erika Kirk, udovica pokojnog Čarlija Kirka, održala je emotivan govor u čast svog supruga i poručila da njegova misija neće prestati, na skupu u sedištu organizacije Turning Point USA u petak, piše Foks njuz.

To je bilo njeno prvo javno obraćanje posle atentata na njenog supruga u sredu na Univerzitetu Juta veli.

- Svima koji me večeras slušate širom Amerike, pokret koji je moj suprug stvorio neće umreti - rekla je Kirkova.

- Neće. Odbijam da dozvolim da se to desi. Niko nikada neće zaboraviti ime mog supruga. I ja ću se pobrinuti za to. Postaće jači. Hrabriji. Glasniji i veći nego ikada. Misija mog supruga neće prestati. Ni na trenutak. Glas mog supruga ostaće i odjekivaće glasnije i jasnije nego ikada. I njegova mudrost će trajati - poručila je Erika.

Poruka počiniocima zla

Erika Kirk je poslala snažnu poruku "zlobnicima odgovornim" za smrt njenog supruga, naglasivši da "nemaju pojma šta su učinili."

- Ubili su Čarlija jer je propovedao poruku patriotizma, vere i Božje milosrdne ljubavi. Ali svi oni treba da znaju jedno: ako ste mislili da je misija mog supruga bila snažna ranije, nemate predstavu. Nemate pojma šta ste upravo pokrenuli širom ove zemlje - rekla je.

Govoreći za govornicom pored stola za kojim je njen suprug vodio svoj popularni podkast, Erika je izjavila da će Turning Point USA, organizacija čiji je Čarli suosnivač, nastaviti svoju jesenju turneju po kampusima kako je planirano, i da će u narednim godinama biti još više turneja.

Najavila je i da će se godišnja konferencija "America Fest" u decembru u Feniksuodržati po planu, kao i da će se nastaviti emitovanje Čarlijevog podkasta. Dodala je da je razgovarala sa predsednikom Donaldom Trampom i poručila mu da želi da nastavi rad organizacije koju je njen suprug stvorio.

Oda suprugu, ocu i lideru

Kirk je pohvalila svog pokojnog supruga zbog njegove radne etike i uloge oca i muža. Prisetila se da je svakodnevno pitao kako može da bude bolji suprug i otac.

- Sada i za svu večnost, on će stajati uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Čarli je voleo, voleo život. Voleo je Ameriku - rekla je u petak uveče.

Pored supruge, Čarli je ostavio iza sebe dvoje male dece. Osnovao je Turning Point USA 2012. godine, šest godina pre nego što je upoznao Eriku 2018. Na jednom događaju TPUSA ispričao je trenutak kada je shvatio da je Erika "ona prava".

Njihova ljubavna priča

- Imali smo veoma dugu večeru, koja je bila gotovo kao intervju i ne, smejaćete se, ali definitivno treba da intervjuišete svog budućeg supružnika. Ako ne ispunjavaju kriterijume, idite dalje. Izlasci samo radi izlazaka su loši i za vas i za njih i za sve - rekao je tada Čarli.

- Pre tačno pet godina, sedeli smo u Bills Burgers u Njujorku, duboko u razgovoru i raspravi o teologiji, filozofiji i politici, i na kraju si zastao, pogledao me i rekao: "Ja ću te zabavljati" - napisala je Erika 2023. na društvenim mrežama, prisećajući se njihovog prvog izlaska. Tada je podelila i nekoliko zajedničkih fotografija.

Erika je često pratila Čarlija na njegovim događajima i bila prisutna u sredu na Univerzitetu Juta veli kada je ubijen.

Erika Kirk - karijera i posvećenost veri

Prema njenom sajtu, Erika vodi nedeljni podkast Midweek Rise Up, osnivač je modne kompanije sa hrišćanskim predznakom PROCLAIM i rukovodi ministarskim projektom BIBLE365.

Bila je košarkašica NCAA ženskog tima na Univerzitetu Regis u Koloradu, a kasnije se prebacila na Državni univerzitet Arizone gde je završila studije političkih nauka i međunarodnih odnosa.

Magistrirala je pravo na Univerzitetu Liberty u Virdžiniji, gde trenutno ide na doktorske studije biblijskih nauka.

Godine 2012. osvojila je titulu Miss Arizona USA.

Završna poruka Erike Kirk

Na kraju svog obraćanja u petak, Erika je obećala svom pokojnom suprugu da nikada neće dozvoliti da njegovo nasleđe nestane.