Slušaj vest

Bivši student inženjerstva na Državnom univerzitetu Jute, Tajler Robinson (22), identifikovan je kao osumnjičeni za atentat na osnivača Turning Point USAČarlija Kirka na kampusu u Juti.

- Uhapsili smo ga uveče 11. septembra - objavio je guverner Jute, Spenser Koks, na konferenciji za medije u petak ujutru.

Prema Koksu, član porodice Tajlera Robinsona obratio se porodičnom prijatelju koji je kontaktirao kancelariju šerifa okruga Vašington sa informacijom da je Robinson priznao ili nagovestio da je počinio ubistvo, piše Foks njuz.

Poreklo i odrastanje

Izbrisani Fejsbuk postovi, koje je pregledao Foks njuz didžital, prikazuju Robinsonov život u okrugu Vašington u Juti - porodične trenutke, rođendane i školske uspehe.

1/4 Vidi galeriju Tajler Robinson Foto: Printskrin X, Printscreen, Facebook, AP Alex Brandon, AP Meredith Seaver, Facebook

Prema rečima Stivena Danhama, direktora za komunikacije školskog distrikta u okrugu Vašington, Robinson je bio učenik tog distrikta od 2008. do maja 2021, pohađajući Pine View Middle School i Pine View High School.

Do 2021. Robinson prelazi na Državni univerzitet Jute (USU), tu se mogu videti fotografije napravljene ispred zgrade Anderson inženjering. U izjavi za Foks njuz, USU je potvrdio da je Robinson pohađao univerzitet samo jedan semestar 2021. godine.

Bio je upisan na smer preinženjeringa i pohađao predmete u skladu s tim programom. Takođe mu je dodeljena najviša stipendija univerziteta - Rezidentna predsednička stipendija.

Portparolka Univerziteta, Amanda De Rito, izjavila je da Robinson nije imao disciplinskih prekršaja tokom boravka na univerzitetu.

U trenutku hapšenja Robinson je bio na trećoj godini programa za elektrotehničare u Tehnički fakultet Diksi. Pre toga, dok je bio u srednjoj školi (2019–2021), pohađao je dodatne kurseve na Tehnološkom univerzitetu u Juti.

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Odrastao u republikanskoj porodici, radikalizovao se uz video igre i onlajn dopisivanja.

Robinsonov bivši drug rekao je da je osumnjičeni bio "levičar u svemu" i "jedini član njegove porodice koji je zaista bio levičar".

- Ostatak njegove porodice bili su tvrdi republikanci - rekao je on.

Prema rečima komšija, porodica Robinson je bila član Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, tj. mormonske crkve. portparol crkve je rekao da je Robinson postao član dok je bio mlađi.

Istraga i hapšenje

Na konferenciji za štampu guverner Koks je izložio vremensku liniju koja je dovela do Robinsonovog hapšenja. Informacije su prosleđene kancelariji šerifa okruga Juta, istražiteljima sa Univerziteta Juta veli (UVU) i FBI.

1/8 Vidi galeriju Nove snimci osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa Foto: screenshot YT/livenowfox

Snimci sa nadzornih kamera i identifikacija

Istražitelji su naveli da je Robinson viđen na snimku sa video nadzora kako 10. septembra dolazi na Univerzitet u sivom Dodž čelendžeru u 8:29 sati ujutru, neposredno pre pucnjave. Član porodice kasnije je potvrdio da Robinson poseduje vozilo tog opisa.

- Na snimku je u bordo majici kratkih rukava, svetlom šortsu, crnom kačketu sa belim logom i svetlim patikama - rekao je Koks.

Novinari "Foks njuz didžitala" snimili su sivi "Dodž čelendžer" parkiran na prilazu porodičnoj kući Robinsonovih u okrugu Vašington u Juti.

Izjave svedoka Članovi porodice ispričali su istražiteljima da je Robinson "poslednjih godina postao politički angažovaniji".

- Člaqn porodice se prisetio večere pre 10. septembra kada je Robinson spomenuo da Čarli Kirkdolazi na njegov univerzitet. Razgovarali su o tome zašto im se ne dopada i kakve stavove ima - naveo je Koks.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Istražitelji su razgovarali i sa Robinsonovim cimerom.

- Cimer je rekao da je Robinson pravio šale. U tim porukama pominjao je potrebu da preuzme pušku sa jednog mesta, posmatra lokacije gde je oružje ostavljeno, urezuje natpise na mecima i spominje da je pušku ostavio umotanu u peškir - rekao je Koks.

Pronađeno oružje

Istraga je dovela do pronalaska puške severno od kampusa, gde su vlasti pronašle oružje umotano u tamni peškir.

- Utvrđeno je da se radi o pušci Mauzer model 98 kalibra .30-06 sa optikom. Istražitelji su primetili natpise urezane na čaurama pronađenim uz pušku - rekao je Koks.

1/5 Vidi galeriju Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Guverner: Porodica Robinson je uradila pravu stvar Koks je pohvalio policiju i građane zbog brzog rasvetljavanja slučaja.

- Dugujemo zahvalnost svim policijskim službama u državi - rekao je.

- Zahvalni smo svima koji su sarađivali u ovako kratkom roku da pronađu ovog čoveka i dovedu ga pred pravdu.

Republikanski guverner zahvalio se i porodici Robinson što su uradili pravu stvar.

- Želim da zahvalim javnosti koja je pregledala snimke, slala informacije i pomogla nam da dođemo do ovog trenutka - rekao je.

- Posebno želim da zahvalim porodici Tajlera Robinsona koja je postupila ispravno i omogućila da bude predat organima reda.

Na kraju je izrazio saučešće porodici Čarlija Kirka.