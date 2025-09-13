PONOVO SE LJULJALO NA PACIFIKU

Zemljotresmagnitude 7,4 stepeni po Rihteru pogodio je obalu ruskog poluostrva Kamčatkatokom noći 13. septembra, saopštila je Američka geološka služba (USGS).

Novi zemljotres rekordnog potresa krajem jula

Ovaj zemljotres usledio je posle nešto više od mesec dana nakon potresa magnitude 8,8 - šestog najsnažnijeg u istoriji - koji je 29. jula pogodio obalu Kamčatke i izazvao cunami.

Epicentar zemljotresa od 13. septembra bio je 111,7 kilometara istočno od Petropavlovska-Kamčatskog, na dubini od oko 39 kilometara, saopštio je USGS.

Najsnažniji zabeleženi naknadni potres

Prema američkim seizmolozima, zemljotres od 7,4 magnitude predstavlja naknadni potres od onog od 29. jula i do sada je najsnažniji posle niza slabijih zemljotresa. Nije izdato upozorenje na cunami.

