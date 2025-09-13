Slušaj vest

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka predat je policiji u četvrtak uveče nakon što je priznao da je pucao u Čarlija Kirka u Juti. Policija istražuje mogućnost da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, Tajler Robinson, imao saučesnika.

Snimak sa kućne kamere u centru istrage

FBI analizira snimak sa kamere na ulaznim vratima, na kojem se navodno vidi Robinson kako razgovara o pucnjavi neposredno nakon atentata.

Snimak prikazuje muškarca koji prolazi pored kuće i priča na mobilni telefon o pucnjavi svega nekoliko minuta nakon događaja.

Detektivi su razgovarali sa porodicom koja je predala snimak, a policija ispituje da li je muškarac na snimku upravo Robinson.

Robinsona prepoznao otac

Robinsonov otac, Met, prepoznao je sina na fotografijama koje je FBI objavio dan ranije. Nakon što ga je suočio sa optužbama, Robinson je priznao napad, ali je navodno rekao: "Radije bih se ubio nego da se predam."

Otac ga je ubedio da razgovara sa porodičnim prijateljem, mladim sveštenikom koji je ujedno i oficir u specijalnoj jedinici američkih maršala, a koji je zatim kontaktirao FBI.

Pucnjava i hapšenje

Kirk je ubijen u sredu dok je držao govor studentima na kampusu Univerziteta Juta veli. Pogodio ga je jedan snajperski metak.

Robinson je uhapšen u četvrtak u 22 časa po lokalnom vremenu u blizini svoje kuće i prebačen u zatvor okruga Juta. Puška je pronađena u naselju nedaleko od mesta zločina.

Tramp objavio vest o hapšenju

Vest da je ubica uhvaćen objavio je Donald Tramp u petak ujutro na televiziji.

- Mislim da sa velikom sigurnošću možemo reći da ga imamo u pritvoru. U suštini, neko veoma blizak njemu ga je predao - rekao je Tramp. FBI je zatim potvrdio hapšenje rečima: "Imamo ga."

Politički motivi i poruke na oružju

Istraga pokazuje da je Robinson poslednjih godina postajao sve više politički aktivniji. Na porodičnoj večeri nekoliko dana pre Čarlijevog govora, pričao je kako mu se ne sviđaju Kirk i njegovi stavovi. Na tri neispaljene čaure pronađene u oružju bile su urezane poruke:

"Hej fašisto! Uhvati ovo!", "Bela ćao" - referenca na antifašističku pesmu iz Drugog svetskog rata, "Ako ovo čitaš, gej si LMAO".

Na čaurama su bili i simboli iz video-igara.

Digitalni tragovi

Policija je od Robinsonovog cimera dobila poruke sa aplikacije Discord, gde je nalog "Tajler" pisao o preuzimanju puške sa "drop pointa" i o menjanju odeće nakon pucnjave.

Porodična pozadina

Na društvenim mrežama majka Amber delila je fotografije Robinsona sa luksuznih porodičnih putovanja i isticala njegova postignuća u školi. Živeo je u velikoj kući, a slike sa mreža prikazuju naizgled srećnu i stabilnu porodicu.

Optužbe i dalji postupak

Robinson je optužen za: teško ubistvo, ispaljivanje metka sa teškim telesnim povredama, ometanje pravde.

Sudija je naložio da ostane u pritvoru bez prava na kauciju. Dosad nije imao krivičnih presuda.

Politički kontekst

Čarli Kirk, blizak saradnik Donalda Trampa i suosnivač organizacije Turning Point USA, služio je kao lični pomoćnik Donalda Trampa mlađeg tokom predsedničke kampanje.