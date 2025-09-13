Slušaj vest

Hutisu saopštili da su izveli dve složene vojne operacije kojima su ciljali izraelske položaje u "okupiranom Negevu i na aerodromu Ramon u južnoj okupiranoj Palestini", tačnije u Izraelu.

Hipersonična raketa i dronovi u akciji

U saopštenju je potvrđeno da je raketna jedinica lansirala hipersoničnu balističku raketu tipa Palestina-2 ka vojnom cilju u "okupiranom Negevu".

1/16 Vidi galeriju Napad Huta na Izrael. Jemenski pobunjenici su lansirali hipersonične rakete i dronove na Izrael, a u Tel Avivu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Jedna od raketa je oborena kod svetog grada muslimana - Medine u Saudijskoj Arabiji. Foto: screenshot X

Navodno je tokom napada pogođen cilj, što je prisililo hiljade izraelskih građana da potraže sklonište.

Pored toga, Vazduhoplovne snage izvele su posebnu operaciju koristeći tri bespilotne letelice (UAV).

Dva drona su pogodila aerodrom Ramon u oblasti Eilata, dok je treći dron pogodio drugi izraelski vojni objekat u Negevu. Oba napada su, kako se navodi, uspešno stigla do svojih ciljeva, piše medij Huta - Al Masira.

Podrška Palestincima i odmazda

Huti su naveli da su operacije izvedene u znak podrške palestinskom narodu i njihovim frakcijama, kao "odmazda za genocidne zločine i politiku gladi koju izraelski neprijatelj sprovodi nad Gazom, kao i kao direktan odgovor na nedavnu izraelsku agresiju na Jemen."

Huti su ponovili da će se vojne operacije Jemena nastaviti dok se agresija ne zaustavi i dok se ne ukine blokada Gaze, naglašavajući čvrstu posvećenost Sane palestinskoj stvari i spremnost da se suoče sa bilo kojom daljom eskalacijom od strane Izraela.

Jedna raketa Huta je oborena blizu Poslanikove džamije kod Medine u Saudijskoj Arabiji.

Reakcija Izraela

Prethodno su izraelski mediji priznali niz napada na strateške oblasti, dok su sirene u južnom i centralnom delu zemlje neprekidno zavijale.

Izrael je saopštilo da su u operacijama Huta pogođeni dolina Arava u Negevu, aerodrom Ramon u Eilatu, kao i vojni objekti u Ber Ora. Posle neuspelih pokušaja presretanja, u tim oblastima uveden je maksimalni stepen pripravnosti.

Pozadina napada

Ovaj napad velikih razmera usledio je dan nakon izraelskog napada na Jemen, kada su u seriji vazdušnih udara pogođene zgrade novina 26 September i Al-Yemen u stambenim četvrtima glavnog grada Sane, kao i vladin kompleks u Al-Džafvu.

Presretanje rakete

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je hipersonična raketa koju su lansirali Huti iz Jemena uspešno presretnuta, a da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile u Tel Avivu i drugim gradovima centralnog Izraela, piše Times of Israel.