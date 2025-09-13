Slušaj vest

Najmanje 12 pakistanskih vojnika ubijeno je u zasedi militanata "Pakistanski talibani" u severozapadnom Pakistanuu subotu, saopštili su lokalni mediji i bezbednosni zvaničnici za AFP.

Sve veći broj napada u regionu

Sukobi su ponovo eskalirali blizu granice sa Avganistanomod povratka avganistanskih talibana na vlast u Kabulu 2021. godine.

Konvoj vojske prolazio je kroz grad u okrugu Južni Vaziristan oko 4:00 ujutru kada su "naoružani muškarci otvorili vatru sa obe strane teškim oružjem", navodi lokalni zvaničnik. U napadu je poginulo 12 pripadnika snaga bezbednosti, a četvoro je ranjeno.

Bezbednosni službenik u oblasti potvrdio je broj poginulih i dodao da su napadači zaplenili oružje iz konvoja.

Odgovornost za napad preuzela grupa Tehreek-e-Taliban

Pakistanski taliban, poznat kao Tehrik-e-Taliban (TTP), preuzeo je odgovornost za napad. Ova grupa je odvojena od, ali blisko povezana sa avganistanskim talibanima.

Najkrvaviji napad do sada u poslednjih nekoliko meseci

Ovo je jedan od najsmrtonosnijih napada u poslednjih nekoliko meseci u provinciji Kajber Pakhtunkhva, gde je TTP nekada kontrolisao velike teritorije pre nego što su ih vojne snage potukle u operaciji koja je počela 2014. godine.

Islamabad optužuje susedni Avganistan da nije isterao militante koji koriste avganistansku teritoriju za napade na Pakistan, dok vlasti u Kabulu to negiraju.

Povećan broj napada i strah od povratka TTP-a Stanovnici nekoliko okruga Kajber Pakhtunkhva u poslednjih nekoliko nedelja prijavili su pojavu grafita sa imenom TTP-a na zgradama.

Mnogi se plaše povratka regiona pod vlast TTP-a. Stariji lokalni zvaničnik rekao je AFP-u da je broj boraca TTP-a i napada u porastu.

Statistika nasilja u Pakistanu

Od 1. januara, gotovo 460 osoba, uglavnom pripadnika bezbednosnih snaga, poginulo je u napadima oružanih grupa u Kajber Pakhtunkhva i južnoj provinciji Baločistan, prema AFP-u.