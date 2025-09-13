Slušaj vest

U intervjuu za Foks u petak ujutru, američkog predsednika su pitali šta namerava da uradi da zaleči rane nakon ubistva Čarlija Kirka u Juti.

- Kako da popravimo ovu zemlju? Kako da se ponovo ujedinimo - pitala ga je voditeljka emisije Ejnsli Erhart, koja je prokomentarisala da postoje radikali koji deluju i na levici i na desnici.

Tramp je odgovorio: "Reći ću vam nešto što će me dovesti u nevolju, ali me nije briga".

- Radikali sa desnice su radikalni jer ne žele da vide kriminal... Radikali sa levice su problem – i oni su zlobni, užasni i politički vešti. Žele muškarce u ženskim sportovima, žele transrodnost za sve, žele otvorene granice. Najgora stvar koja se dogodila ovoj zemlji.

Trampov nastup na Foks njuzu jasno je stavio do znanja da nema nameru da poziva na "lečenje rana", i umesto toga, maltene je najavio odmazdu, piše Gardijan.

Takođe, predsednik SAD je zapretio milijarderu Džordžu Sorošu takozvanom RIKO (RICO) istragom, koja je obično rezervisana za članove mafijaških porodica.

Optužio je Soroša da finansira "profesionalne agitatore" koji su organizovali "više od protesta, ovo je prava agitacija, ovo su neredi na ulicama".

U obraćanju u Ovalnom kabinetu, održanom nekoliko sati nakon što je Čarli Kirk ubijen, Tramp je izneo preteće komentare, ukazujući da će tražiti osvetu protiv "organizacija koje finansiraju i podržavaju" političko nasilje.

Kao glavne krivce za trenutno stanje optužio je "radikalnu levicu".

Potresne reči udovice Čarlija Kirka

Erika Kirk, udovica ubijenog aktiviste, održala je emotivan govor u čast svog supruga i poručila da njegova misija neće prestati, na skupu u sedištu organizacije Turning Point USA u petak.

To je bilo njeno prvo javno obraćanje posle atentata na njenog supruga u sredu na Univerzitetu Juta.

- Svima koji me večeras slušate širom Amerike, pokret koji je moj suprug stvorio neće umreti - rekla je Kirkova.

- Neće. Odbijam da dozvolim da se to desi. Niko nikada neće zaboraviti ime mog supruga. I ja ću se pobrinuti za to. Postaće jači. Hrabriji. Glasniji i veći nego ikada. Misija mog supruga neće prestati. Ni na trenutak. Glas mog supruga ostaće i odjekivaće glasnije i jasnije nego ikada. I njegova mudrost će trajati - poručila je Erika.

Erika Kirk je poslala snažnu poruku "zlobnicima" odgovornim za ubistvo njenog supruga, naglasivši da "nemaju pojma šta su učinili."

- Ubili su Čarlija jer je propovedao poruku patriotizma, vere i Božje milosrdne ljubavi. Ali svi oni treba da znaju jedno: ako ste mislili da je misija mog supruga bila snažna ranije, nemate predstavu. Nemate pojma šta ste upravo pokrenuli širom ove zemlje - rekla je.

Govoreći za govornicom pored stola za kojim je njen suprug vodio svoj popularni podkast, Erika je izjavila da će Turning Point USA, organizacija čiji je Čarli suosnivač, nastaviti svoju jesenju turneju po kampusima kako je planirano, i da će u narednim godinama biti još više turneja.

Najavila je i da će se godišnja konferencija "America Fest" u decembru u Feniksu održati po planu, kao i da će se nastaviti emitovanje Čarlijevog podkasta. Dodala je da je razgovarala sa predsednikom Donaldom Trampom i poručila mu da želi da nastavi rad organizacije koju je njen suprug stvorio.