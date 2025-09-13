Slušaj vest

Satelitski snimci otkrivaju intenzivnu izgradnju misterioznog vojnog kompleksa u blizini sela Pavlovka, oko 60 km južno od Minska, koji bi mogao da postane ključna lokacija za raspoređivanje ruskog hipersoničnog oružja Orešnik.

Stručnjaci upozoravaju da bi baza, koja se nalazi u srcu Belorusije, mogla značajno da eskalira tenzije sa NATO, posebno zbog svoje strateške blizine Poljskoj i potencijala da cilja Zapadnu Evropu.

Prema satelitskim snimcima, radovi na bazi su počeli u junu 2024. godine i nastavljeni su tokom prošle godine. Kompleks pokriva površinu ekvivalentnu približno 280 fudbalskih terena i uključuje 13 skladišta municije dimenzija 30 x 18 metara, zaštićenih visokim zidovima, i tri hangara dužine 300 metara. Pored toga, baza sadrži složenu mrežu pristupnih puteva i kasarni, što ukazuje na pripreme za značajne vojne operacije.

Iako je lokacija dokumentovana satelitskim snimcima, beloruski mediji nisu izvestili o njenom postojanju. Baza nije označena na zvaničnim mapama, a lokalno stanovništvo očigledno nije svesno njene namene. Beloruski zvaničnici su površno pomenuli "razminiranje" područja, ali bez ikakvih detalja o vojnim aktivnostima.

Vojni analitičari veruju da bi baza mogla biti namenjena za smeštaj hipersonične balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, koju su ruski državni mediji nazvali "revolucionarnom".

Raketa, izvedena iz sistema RS-26 Rubež, sposobna je da dostigne brzinu veću od 10 maha i da nosi do šest bojevih glava, konvencionalnih ili nuklearnih, sa dometom od 500 do 5.500 km. Ruski izvori tvrde da zapadni odbrambeni sistemi, poput Patriota ili THAAD-a, nisu u stanju da presretnu Orešnik zbog njegove brzine i manevarske sposobnosti.

Testiran samo jednom, u "eksperimentalnom" napadu na Ukrajinu u novembru 2024. godine, Orešnik je pokazao potencijal za brzo dejstvo. Prema ruskim tvrdnjama, raketa bi mogla da stigne do Londona iz Belorusije za samo osam minuta, a sa nuklearnom bojevom glavom mogla bi da razvije temperature do 4.000 °C, sa potpunim uništenjem ciljeva.

Čak i bez bojeve glave, njen domet joj omogućava da ugrozi celu Evropu, uključujući Veliku Britaniju, u roku od 20 minuta.

Orešnik u letu Foto: X/@PianoNocturno

Poljski vojni analitičar Konrad Muzika rekao je za Radio Liberti da baza "verovatno služi za skladištenje strateške opreme, možda Orešnika ili čak nuklearnog oružja". Istorijski gledano, lokacija u blizini Pavlovke bila je deo sovjetske vojne infrastrukture tokom Hladnog rata, kada je korišćena za skladištenje raketa R-12, Pionir i Topolj.

- Ovo je idealna lokacija za takvu svrhu - dodao je penzionisani finski obaveštajni oficir Marko Eklund, ističući da "ne postoji logična alternativa" za namenu baze, piše Miror.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u decembru 2024. godine objavio da će Orešnik biti raspoređen u Belorusiji do kraja 2025. godine, dok je Lukašenko tvrdio da će rakete stizati "stizati svakog dana". Iako trenutno nema vidljivih znakova raspoređivanja raketa, izgradnja baze sugeriše intenzivne pripreme.

Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Vest dolazi u vreme pojačanih tenzija između Rusije i NATO-a. Poljske vlasti su nedavno oborile ruske dronove koji su ušli u njihov vazdušni prostor, što je premijer Donald Tusk nazvao "neviđenim kršenjem". Tusk je upozorio da je Poljska trenutno "najbliža sukobu od Drugog svetskog rata", dok NATO razmatra odgovor na rastuće prisustvo Rusije u Belorusiji. Vojne vežbe Zapad-2025, zakazane za period od 12. do 16. septembra, dodatno pojačavaju zabrinutost. Rusija i Belorusija planiraju simulacije nuklearnog napada, uključujući potencijalnu upotrebu Orešnika, što se vidi kao poruka upozorenja Zapadu.

Iako nema definitivne potvrde da je baza u Pavlovki isključivo za Orešnik, njen obim, tajnost i strateška lokacija ukazuju na ozbiljne pripreme. Analitičari upozoravaju da bi njen završetak mogao značajno promeniti ravnotežu snaga u regionu, stavljajući Evropu pod pretnju brze i teško odbranjive eskalacije.