OPASNA RUSKA TAKTIKA NA FRONTU, PONOVO ZAPREPASTILI PLANETU: Detalji neprimetnog upada u ukrajinski grad! Put trajao 4 dana, imali SPECIJALNE PLATFORME (VIDEO)
Ukrajinska grupa vojnih analitičara iz DeepState izvestila je da su Rusi po treći put koristili gasovode kao sredstvo infiltracije svojih grupa u Kupjansk, nakon sličnih slučajeva kod Sudže i Avdijevke. Ulazi u gasovod nalaze se u blizini naselja Liman Peršji.
Za kretanje unutar gasovoda koriste se specijalno napravljene platforme na točkovima, kao i električni trotineti u delovima gde je visina povoljna. Put do predgrađa Kupjanska traje oko četiri dana, pa su postavljena posebna mesta za odmor i zalihe hrane.
Dolazak do Kupjanska bez većih gubitaka
Na ovaj način ruske snage mogu da stignu do Radkivke bez ozbiljnih gubitaka, a odatle se kreću ka jugu u šumu koju kontrolišu. Posle toga se raspršuju u Kupjansku i dolaze do železnice.
U samom Kupjansku uspostavljene su pozicije za ruske FPV dron operatere sa kojih se vrše lansiranja.
Problem sa evakuacijom civila
Jedan od problema je izostanak evakuacije lokalnog stanovništva koje ostaje u kućama u kojima se nalaze i ruske snage, što onemogućava ukrajinske udare.
Ujutru 8. marta, oko 100 ruskih vojnika koristilo je gasovod kako bi stiglo do položaja ukrajinskih odbrambenih snaga u blizini Sudže.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)