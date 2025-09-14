Slušaj vest

Ukrajinska grupa vojnih analitičara iz DeepState izvestila je da su Rusi po treći put koristili gasovode kao sredstvo infiltracije svojih grupa u Kupjansk, nakon sličnih slučajeva kod Sudže i Avdijevke. Ulazi u gasovod nalaze se u blizini naselja Liman Peršji.

Za kretanje unutar gasovoda koriste se specijalno napravljene platforme na točkovima, kao i električni trotineti u delovima gde je visina povoljna. Put do predgrađa Kupjanska traje oko četiri dana, pa su postavljena posebna mesta za odmor i zalihe hrane.

1/5 Vidi galeriju Ruska vojska putem gasovoda ulazi u Kupjansk Foto: screenshot X/ukrpravda_news

Dolazak do Kupjanska bez većih gubitaka

Na ovaj način ruske snage mogu da stignu do Radkivke bez ozbiljnih gubitaka, a odatle se kreću ka jugu u šumu koju kontrolišu. Posle toga se raspršuju u Kupjansku i dolaze do železnice.

U samom Kupjansku uspostavljene su pozicije za ruske FPV dron operatere sa kojih se vrše lansiranja.

Problem sa evakuacijom civila

Jedan od problema je izostanak evakuacije lokalnog stanovništva koje ostaje u kućama u kojima se nalaze i ruske snage, što onemogućava ukrajinske udare.