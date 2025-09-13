Slušaj vest

Bivši komandant izraelske vojske, Herci Halevi, potvrdio je da je više od 200.000 Palestinaca ubijeno ili ranjeno u ratu u Gazi, koji se približava drugoj godišnjici.

Halevi, koji je u martu odstupio sa mesta načelnika Generalštaba, takođe je izjavio da vojne operacije "nijednom" tokom sukoba nisu bile zaustavljene pravnim savetima, piše britanski list Gardijan.

Herci Halevi, bivši šef IDF-a

Brojke bliske podacima Ministarstva zdravlja Gaze

Govoreći na sastanku u južnom Izraelu ranije ove nedelje, penzionisani general Halevi rekao je da je više od 10% od 2,2 miliona stanovnika Gaze ubijeno ili ranjeno, što je "više od 200.000 ljudi".

Ova procena je značajna jer se poklapa sa brojkama koje iznosi Ministarstvo zdravlja Gaze, a koje izraelski zvaničnici često odbacuju kao Hamasovupropagandu, iako ih međunarodne humanitarne agencije smatraju pouzdanim.

Prema aktuelnim zvaničnim podacima Ministarstva, od početka rata 7. oktobra 2023. godine u Gazi je ubijeno 64.718 Palestinaca, a 163.859 je ranjeno.

Strahuje se da je još mnogo hiljada mrtvih pod ruševinama. Samo u petak, u izraelskim napadima oko grada Gaze, ubijeno je najmanje 40 ljudi.

Podaci Ministarstva zdravlja ne prave razliku između civila i boraca, ali procureli izveštaji izraelske vojno-obaveštajne službe do maja ove godine sugerišu da je više od 80% ubijenih među civilima.

U Hamasovom napadu 7. oktobra, kojim je rat započet, ubijeno je oko 1.200 ljudi, među kojima 815 izraelskih i stranih državljana civila.

"Skinuli smo rukavice"

- Ovo nije nežan rat. Skinuli smo rukavice od prvog minuta. Nažalost, ne i ranije - rekao je Halevi, sugerišući da je Izrael trebalo ranije da zauzme oštriji stav u Gazi.

On je razgovarao sa stanovnicima mošava Ein HaBesora, poljoprivredne zadruge koja je pre dve godine uspela da odbije Hamasove militante.

- Niko ne vodi rat nežno - dodao je Halevi, ali je insistirao na tome da Izraelske odbrambene snage (IDF) deluju u okvirima međunarodnog humanitarnog prava.

Takođe je negirao da je pravni savet ikada uticao na njegove odluke ili odluke njegovih potčinjenih u Gazi.

- Nijednom me niko nije ograničio. Nijednom. Ni glavna vojna tužiteljka (Jifat Tomer-Jerušalmi), koja, uzgred, nema ovlašćenja da me ograniči - rekao je.

Prema navodima portala Ynet, Halevi je izjavio da je glavna uloga izraelskih vojnih pravnih savetnika bila da ubede spoljašnji svet u zakonitost akcija IDF-a.

- Postoje pravni savetnici koji kažu: znaćemo to pravno da odbranimo u svetu, a to je vrlo važno za državu Izrael - naveo je.

Pravni savetnici kao "gumeni pečati"

Izraelski advokat za ljudska prava Mihael Sfard rekao je da Halevijeve izjave "potvrđuju da pravni savetnici služe kao gumeni pečati".

- Generali ih vide kao obične savetnike čiji se saveti mogu prihvatiti ili odbaciti, a ne kao profesionalne pravnike čiji stavovi predstavljaju granicu dopuštenog i zabranjenog - dodao je Sfard.

List Haaretz je u sredu objavio da je Halevijev naslednik na mestu načelnika Generalštaba, Ejal Zamir, ignorisao pravni savet glavne tužiteljke Tomer-Jerušalmi.

Ona je navodno smatrala da bi naredbe o raseljavanju oko milion stanovnika grada Gaze trebalo da budu odložene dok se ne obezbede uslovi za njihov prihvat na jugu Pojasa.

