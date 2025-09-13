"OVO NIJE NEŽNI RAT, SKINULI SMO RUKAVICE" Ubijeno i ranjeno više od 200.000 Palestinaca - 10 odsto populacije Pojasa Gaze?!
Bivši komandant izraelske vojske, Herci Halevi, potvrdio je da je više od 200.000 Palestinaca ubijeno ili ranjeno u ratu u Gazi, koji se približava drugoj godišnjici.
Halevi, koji je u martu odstupio sa mesta načelnika Generalštaba, takođe je izjavio da vojne operacije "nijednom" tokom sukoba nisu bile zaustavljene pravnim savetima, piše britanski list Gardijan.
Brojke bliske podacima Ministarstva zdravlja Gaze
Govoreći na sastanku u južnom Izraelu ranije ove nedelje, penzionisani general Halevi rekao je da je više od 10% od 2,2 miliona stanovnika Gaze ubijeno ili ranjeno, što je "više od 200.000 ljudi".
Ova procena je značajna jer se poklapa sa brojkama koje iznosi Ministarstvo zdravlja Gaze, a koje izraelski zvaničnici često odbacuju kao Hamasovupropagandu, iako ih međunarodne humanitarne agencije smatraju pouzdanim.
Prema aktuelnim zvaničnim podacima Ministarstva, od početka rata 7. oktobra 2023. godine u Gazi je ubijeno 64.718 Palestinaca, a 163.859 je ranjeno.
Strahuje se da je još mnogo hiljada mrtvih pod ruševinama. Samo u petak, u izraelskim napadima oko grada Gaze, ubijeno je najmanje 40 ljudi.
Podaci Ministarstva zdravlja ne prave razliku između civila i boraca, ali procureli izveštaji izraelske vojno-obaveštajne službe do maja ove godine sugerišu da je više od 80% ubijenih među civilima.
U Hamasovom napadu 7. oktobra, kojim je rat započet, ubijeno je oko 1.200 ljudi, među kojima 815 izraelskih i stranih državljana civila.
"Skinuli smo rukavice"
- Ovo nije nežan rat. Skinuli smo rukavice od prvog minuta. Nažalost, ne i ranije - rekao je Halevi, sugerišući da je Izrael trebalo ranije da zauzme oštriji stav u Gazi.
On je razgovarao sa stanovnicima mošava Ein HaBesora, poljoprivredne zadruge koja je pre dve godine uspela da odbije Hamasove militante.
- Niko ne vodi rat nežno - dodao je Halevi, ali je insistirao na tome da Izraelske odbrambene snage (IDF) deluju u okvirima međunarodnog humanitarnog prava.
Takođe je negirao da je pravni savet ikada uticao na njegove odluke ili odluke njegovih potčinjenih u Gazi.
- Nijednom me niko nije ograničio. Nijednom. Ni glavna vojna tužiteljka (Jifat Tomer-Jerušalmi), koja, uzgred, nema ovlašćenja da me ograniči - rekao je.
Prema navodima portala Ynet, Halevi je izjavio da je glavna uloga izraelskih vojnih pravnih savetnika bila da ubede spoljašnji svet u zakonitost akcija IDF-a.
- Postoje pravni savetnici koji kažu: znaćemo to pravno da odbranimo u svetu, a to je vrlo važno za državu Izrael - naveo je.
Pravni savetnici kao "gumeni pečati"
Izraelski advokat za ljudska prava Mihael Sfard rekao je da Halevijeve izjave "potvrđuju da pravni savetnici služe kao gumeni pečati".
- Generali ih vide kao obične savetnike čiji se saveti mogu prihvatiti ili odbaciti, a ne kao profesionalne pravnike čiji stavovi predstavljaju granicu dopuštenog i zabranjenog - dodao je Sfard.
List Haaretz je u sredu objavio da je Halevijev naslednik na mestu načelnika Generalštaba, Ejal Zamir, ignorisao pravni savet glavne tužiteljke Tomer-Jerušalmi.
Ona je navodno smatrala da bi naredbe o raseljavanju oko milion stanovnika grada Gaze trebalo da budu odložene dok se ne obezbede uslovi za njihov prihvat na jugu Pojasa.
Najnovije žrtve izraelskih napada
Mnoge od 40 palestinskih žrtava u petak bile su osobe koje nisu mogle da se presele na jug ili nisu želele da napuste svoje domove i skloništa, rizikujući da budu na područjima bez zaštite od izraelskog bombardovanja.
