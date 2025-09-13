Slušaj vest

Dok Izraelpoziva desetine hiljada rezervista za invaziju na grad Gazu, sve veći broj vojnika i njihovih majki odbija da učestvuje u operacijama.

Zvaničnih podataka nema, ali novoformirane grupe javno objavljuju svoje odbijanje uprkos riziku od zatvorske kazne, piše AP.

Pojava odbijanja služenja državi Izrael dolazi u vreme masovnih protesta građana koji optužuju premijera Benjamina Netanjahua da produžava rat iz političkih razloga, umesto da postigne dogovor sa Hamasomo oslobađanju preostalih 48 talaca, od kojih se 20 njih i dalje smatraju živim.

Mnogi protivnici, uključujući bivše visoke bezbednosne zvaničnike, strahuju da nova ofanziva malo doprinosi, a pritom ugrožava taoce.

Majke se bore za svoje sinove

Jedna od grupa koja traži od izraelskih lidera da prestanu da šalju decu u rat, sastavljena je od majki koje strahuju da će njihovi sinovi poginuti uzalud.

- Nisam mogla da prestanem da razmišljam o tome kako da mu polomim nogu, ruku, ili da ga povredim tako da ne ode u rat - rekla je Nurit Felzental-Berger dok je brisala suze, bojeći se da će njen najmlađi sin biti poslat u Gazu.

Umor i opadajućI moral među vojnicima

Avšalom Zohar Sal, 28-godišnji vojnik i lekar, koji je služio više puta u Gazi, rekao je da su vojnici umorni, demoralisani i više ne znaju za šta se bore.

Njegove sumnje su se pojavile prošle godine, kada je bio u oblasti gde je kasnije šest talaca ubijeno. Njegov skepticizam je porastao tokom poslednje akcije u junu, kada je video vojnike kako se vraćaju u iste oblasti u kojima su ranije ratovali.

Grupa "Vojnici za taoce" tvrdi da predstavlja više od 360 vojnika koji odbijaju službu. Iako je broj još mali, to je značajna promena u odnosu na početak rata, kada su rezervisti žurili da služe.

Takvo odbijanje kažnjava se zatvorom, ali se to dogodilo u tek nekoliko slučajeva.

Pokret majki protiv rata

Druga grupa, "Roditelji ratnika - dosta je", poznata i po sloganu "Spasite naše duše" (SOS), predstavlja skoro 1.000 majki vojnika. Sličan pokret je ranije pomogao da se okonča izraelska okupacija južnog Libana 2000. godine.

- Moramo da budemo njihov glas - rekla je Felzental-Berger, čija su dva sina ratovala u Gazi.

Grupa je održavala proteste, sastajala se sa zvaničnicima i objavljivala pisma. Njeni sinovi, uključujući jednog na aktivnoj dužnosti, više nisu u Gazi, ali podržavaju njene napore.

Rastuće nezadovoljstvo među građanima

Poziv za 60.000 rezervista najveći je u poslednjih nekoliko meseci u zemlji sa manje od 10 miliona ljudi, gde je vojna služba obavezna za većinu Jevreja. Mnogi su već služili više puta, udaljeni od porodica i poslova.

Nezadovoljstvo raste i zbog toga što ultraortodoksni Jevreji izbegavaju vojnu službu zahvaljujući političkim dogovorima svojih lidera, ključnih partnera Netanjahuove vlade.

Istraživanje Izraelskog instituta za demokratiju pokazalo je da dve trećine građana, uključujući oko 60% Jevreja, podržava dogovor koji bi uključivao oslobađanje svih talaca, prekid neprijateljstava i potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze.

Opozicija protiv produžavanja rata

Hamas je ranije rekao da bi prihvatio takav dogovor, ali ga Netanjahu odbija. On tvrdi da će se rat završiti tek kada svi taoci budu oslobođeni, Hamas razoružan, a Izrael zadrži kontrolu nad teritorijom.