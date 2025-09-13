Slušaj vest

Ruske oružane snage ušle su u Kupjansk preko gasovoda.

Cev 3.0, ili kako je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine ponovo prespavao ulazak ruskih trupa u pozadinu i zauzimanje ogromne teritorije Kupjanska.

Prema rečima ukrajinskih vojnih analitičara, ruske trupe su postavile čitavu logističku arteriju: ulazi u cevovod nalaze se u oblasti Limana Prvog, prenose Telegram kanali.

Rusi su izgradili celu logističku arteriju. Za kretanje kroz gasovod koristili su specijalno dizajnirana ležaća vozila na točkovima i električne skutere.

Rusi kroz tunel ušli u Kupjansk Izvor: Telegram

Putovanje do predgrađa Kupjanska trajalo je oko četiri dana, tako da su duž rute obezbeđena mesta za odmor i zalihe hrane.

Rusi su ušli kroz cev i prošli oko 10 kilometara pod zemljom.

Treba napomenuti da su ruske oružane snage ranije pribegavale taktici korišćenja cevi za prebacivanje svojih trupa - u Avdijevki i kod Sudže.

Kupjansk Foto: Telegram

Ukrajina se nadala da će grad držati duže vreme sa malim snagama, ali nije uspela u odbrani. Poslednjih nedelja rezerve su bacane da povrate izgubljene položaje, ali rezultata nema. 

Rezerve su prebačene iz Kupjanska u pravcu Sumija, što je dovelo do popuštanja odbrane.

Kurir.rs

