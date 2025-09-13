Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin podigao je bombardere Tu-22M3 u novom talasu demonstracije sile, a Savet bezbednosti UN upozorio je da bi potezi Moskve mogli dovesti do globalnog sukoba.

Snimci prikazuju kako ruske dalekometne vazduhoplovne snage izvode vazdušni udar na "simuliranog neprijatelja", s ciljem da "poremete sistem komandovanja i unište kritične objekte".

Istovremeno, raketni sistemi Bastion sa arhipelaga Zemlja Franca Jozefa u Arktičkom okeanu gađali su mete projektilima Oniks tokom vežbe.

Putin je dodatno provocirao Zapad raspoređivanjem nuklearno sposobnih Iskander raketnih sistema blizu poljske granice. Prethodno su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor, zbog čega ih je Poljska, uz pomoć saveznika iz NATO, oborila.

Kao odgovor, Varšava je zatvorila granicu s Belorusijom, dok je Savet bezbednosti UN upozorio na ozbiljnu pretnju svetskog rata.

NATO je zbog toga hitno pojačao odbranu na istočnom krilu, a u tim naporima učestvovaće i Velika Britanija. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će operacija Istočna straža početi narednih dana i uključiti snage iz Britanije, Francuske i Nemačke.

Pored klasičnih vojnih kapaciteta, Rute je istakao da će fokus biti i na borbi protiv dronova, dok je britansko Ministarstvo odbrane poručilo da je London spreman da doprinese.

Putinovi potezi deo su četvorodnevne vežbe "Zapad-2025", koje se održavaju u Rusiji, Belorusiji i Arktiku, a koje NATO vidi kao direktan izazov. Tokom njih planirano je i uvežbavanje upotrebe nuklearnog oružja sa teritorije Belorusije, dok se spekuliše o razmeštanju nove balističke rakete Orešnik u toj zemlji – tik uz granicu sa Poljskom, Litvanijom i Letonijom.

Na auto-putu blizu poljske granice primećeni su Iskander-M sistemi sa dometom do 500 kilometara i mogućnošću nošenja nuklearnih bojevih glava jačine slične bombama bačenim na Hirošimu i Nagasaki.

Iskander Foto: Printskrin X

Ukrajinski ambasador pri UN Andrej Meljnik upozorio je da, ako se Putin ne zaustavi, "sutra bi mogli padati dronovi ili rakete na Berlin, Pariz ili London – a prekosutra, ko zna, možda i preko Atlantika".

I dok UN upozorava na "ambis Trećeg svetskog rata", iz Moskve stižu signali da su mirovni pregovori sa Kijevom "na pauzi".

U međuvremenu, Donald Tramp preti novim sankcijama Rusiji, ali uz zahtev da zemlje NATO prestanu da kupuju rusku naftu.

Tu-22M3 Foto: AP

Paralelno sa vežbama u Belorusiji, u Baltičkom moru angažovani su ruski brodovi i podmornice, dok su u Arktičkom okeanu raspoređeni brodovi Severne flote. Na beloruskim poligonima izvode se i tenkovske vežbe iz skrivenih položaja.

Poljska i saveznici NATO-a već su podigli nivo spremnosti i rasporedili oko 40.000 vojnika blizu beloruske granice.

Generalštab Belorusije poručio je da "budno prati situaciju i spreman je da odgovori na svaku provokaciju tokom vežbi".

Na političkoj sceni, bivši britanski premijer Boris Džonson posetio je Odesu, pridruživši se princu Hariju i drugim zapadnim zvaničnicima u pružanju podrške Ukrajini.

Britanska ministarka spoljnih poslova Iveta Kuper, prilikom prve posete Kijevu, najavila je novi paket od 100 sankcija Moskvi, uključujući firme koje snabdevaju rusku vojsku tehnologijom i hemikalijama, kao i 70 brodova iz tzv. "senkovite flote" koja ilegalno transportuje naftu.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

"Velika Britanija neće stajati po strani dok Putin nastavlja svoju barbarsku invaziju. Njegovo potpuno nepoštovanje suvereniteta pokazano je kada je dronovima povredio vazdušni prostor NATO-a. Neophodno je povećati pritisak i preseći novčane tokove kojima finansira ovaj nezakoniti rat", rekla je Kuperova.

Ona je naglasila da će o ovim temama razgovarati i sa predsednikom SAD Donaldom Trampom tokom njegove posete Londonu sledeće nedelje.

Novi talas ruskih napada na Ukrajinu – uključujući i najmasovniji vazdušni udar od početka rata, koji je pogodio i zgradu ukrajinske vlade u Kijevu – dodatno je zaoštrio globalne tenzije.