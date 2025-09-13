Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da je spreman da uvede nove sankcije Rusiji, ali pod uslovom da države NATO-a prestanu da kupuju rusku naftu.

„Spreman sam da preduzmem znatne sankcije protiv Rusije od trenutka kada NATO zemlje to budu takođe odlučile i kada sve NATO zemlje budu prekinule da kupuju naftu od Rusije“, napisao je Tramp na svojoj mreži Trut Soušal.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije preneo da je Tramp tokom telefonskog razgovora sa evropskim liderima okupljenim početkom septembra u Parizu, izrazio „veliko nezadovoljstvo“ što države Evropske unije (EU) kupuju rusku naftu.

Evropska unija je juče produžila sankcije Rusiji i priprema 19. paket ekonomskih sankcija namenjenih između ostalog da smanje izvore finansiranja Rusije ciljajući posebno na njenu prodaju nafte.

Kurir.rs/Beta

