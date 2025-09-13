Slušaj vest

Više od 100.000 hiljada demonstranata marširalo je danas centrom Londona noseći britanske i engleske zastave u demonstracijama koje je organizovao antiimigracioni i antiislamski aktivista Tomi Robinson.

Policija je saopštila da će rasporediti veliki kontingent u britanskoj prestonici. U blizini se takođe održavao kontraprotest „Ustanite protiv rasizma“, nakon turbulentnog leta u Britaniji obeleženog protestima zbog imigracije i slobode govora. Do podneva, desetine hiljada demonstranata ispunile su ulice južno od reke Temze pre nego što su se uputile ka Vestminsteru, sedištu britanskog parlamenta.

Foto: TAYFUN SALCI/EPA

Demonstranti su nosili britanske zastave i crveno-beli krst Svetog Đorđa, dok su drugi nosili američke i izraelske zastave i nosili kape američkog predsednika Donalda Trampa obeležene ratnim zločinima. Skandikovali su slogane kritikujući premijera Kira Starmera i nosili transparente, uključujući i neke na kojima je pisalo „pošaljite ih kući“. Neki učesnici su doveli decu.

Robinsona navodno podržava Ilon Mask

Robinson je protest „Ujedinite Kraljevstvo“ nazvao proslavom slobode govora. Očekuje se da će takođe oplakati Čarlija Kirka, američkog konzervativnog aktivistu koji je ubijen pre tri dana. „Stotine hiljada ljudi već ispunjavaju ulice centralnog Londona dok se ujedinjujemo kao jedno za naše slobode“, rekao je Robinson u emisiji X.

Foto: Alberto Pezzali/AP

Robinson, čije je pravo ime Stiven Jaksli-Lenon, opisuje sebe kao novinara koji razotkriva državne nepravde i među svoje pristalice ubraja američkog milijardera Ilona Maska. Najveća britanska antiimigrantska politička stranka, Reform UK, koja je poslednjih meseci bila na vrhu anketa, drži se distance od Robinsona, koji ima nekoliko krivičnih presuda.

„Želimo da nam se zemlja vrati, želimo da nam se sloboda govora vrati na pravi put“, rekla je Sandra Mičel, koja podržava skup. „Moraju da zaustave ilegalnu imigraciju u ovu zemlju“, rekla je. „Verujemo u Tomija“, dodala je Sandra.

Foto: TAYFUN SALCI/EPA

Nema više zahteva za azil

Londonska metropolitanska policija saopštila je da će danas rasporediti više od 1.600 policajaca širom Londona, uključujući 500 dovedenih iz drugih snaga. Pored obezbeđivanja dva protesta, policija je takođe zadužena za održavanje reda na fudbalskim utakmicama i koncertima visokog profila.

Prošle subote, skoro 900 ljudi je uhapšeno na protestima u Londonu protiv zabrane protestne grupe Palestinska akcija.

Imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji, zasenivši zabrinutost zbog posrnule ekonomije dok se zemlja suočava sa rekordnim brojem zahteva za azil. Više od 28.000 migranata je do sada ove godine stiglo malim čamcima preko Lamanša.