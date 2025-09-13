Slušaj vest

Najmanje 39 ljudi je poginulo od jutros u izraelskim napadima na grad Gazu i druge delove priobalnog pojasa, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici, dok je izraelska vojska ponovo pozvala stanovnike Gaze da napuste grad.

Izrael je pojačao napade, posebno na grad Gazu, rekao je Mahmud Basal, portparol Civilne odbrane koju kontroliše Hamas. Početkom avgusta, Izrael je objavio da njegova vojska planira da preuzme ceo grad kako bi eliminisala jedinice Hamasa za koje veruje da tamo deluju.

Veruje se da je u gradu živelo oko milion ljudi, od kojih su neki tamo pobegli iz drugih delova Gaze. Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei danas je ponovo pozvao sve stanovnike grada Gaze da odmah napuste grad i pobegnu u takozvane humanitarne zone dalje na jugu.

Foto: EPA/MOHAMMED SABER

Govore ljudima da idu u bezbedne zone

Adraee je na Sjuu napisao da je oko 250.000 ljudi napustilo grad. Hamasova kancelarija za medije procenila je da je broj ljudi koji su pobegli u nominalno bezbednija područja porastao na 350.000, u odnosu na raniji izveštaj od oko 65.000.

Nijedna od ovih brojki ili drugih informacija iz ratne zone nije mogla biti nezavisno proverena. U kasnijoj objavi na Sjuu, portparol je takođe pozvao stanovnike jedne visoke zgrade i okolnih šatora da odmah beže jer se izraelske snage spremaju da napadnu „vojnu infrastrukturu“ Hamasa tamo.

Ubrzo nakon toga, izraelska vojska je saopštila da je zgrada pogođena. Iako internet u gradu jedva radi nakon što su izraelske snage uništile mnoge zgrade predajnicima, Adrejevi pozivi su brzo odjeknuli.