Dve osobe poginule su u padu malog aviona u okrugu Nove Zamki u slovačkoj regiji Nitra, saopštio je lokalni Operativni centar hitne medicinske pomoći.

Pošto je vlastima u Slovačkoj prijavljen pad aviona, na lice mesta poslata su ambulantna vozila i spasilački helikopter, prenosi TASR.

''Nažalost, lekar je morao da konstatuje smrt dve odrasle osobe“, saopštio je operativni centar.

Regionalna policija u Nitri saopštila je da su zaposleni iz Uprave za vazduhoplovstvo i pomorske istrage na putu ka mestu događaja kako bi se otkrile okolnosti i uzroci nesreće.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

