Poljske i savezničke vazduhoplovne snage raspoređene su u subotu u "preventivnoj operaciji" u poljskom vazdušnom prostoru zbog pretnje od napada dronovima u susednim oblastima Ukrajine, a aerodrom u istočnom poljskom gradu Lublinu je zatvoren, saopštile su vlasti.

Povodom ovoga se oglasio i poljski premijer Donald Tusk.

"Zbog pretnje koju predstavljaju ruski dronovi koji deluju iznad Ukrajine blizu poljske granice, poljski i saveznički avioni su raspoređeni u poljskom vazdušnom prostoru kao preventivna mera. Sistemi protivvazdušne odbrane sa zemlje stavljeni su u najviši stepen pripravnosti", poručio je on u objavi na platformi "X".

Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da su avioni učestvovali u operaciji blizu granice sa Ukrajinom "kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog prostora“, tri dana nakon što je Poljska oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru uz podršku vojnih aviona svojih saveznika iz NATO-a, prenosi Rojters.

"Ove akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje vazdušnog prostora i zaštitu građana, posebno u područjima pored ugroženog područja“, navodi se u saopštenju Komande.

U saopštenju nije bilo pomena o bilo kakvim kršenjima poljskog vazdušnog prostora.

Poljska agencija za vazdušnu navigaciju saopštila je da su aerodrom u Lublinu i kontrolisana zona oko aerodroma zatvoreni za letove u subotu.

Upozorenja za stanovnike i sirene

Stanovnici nekoliko okruga u Lublinskom kraju dobili su hitno upozorenje od Vladinog centra za bezbednost (RCB) o mogućoj vazdušnoj pretnji.

- Postoji rizik od vazdušnog napada. Budite posebno oprezni i pratite uputstva službi. Očekujte dalja saopštenja - navodi se u upozorenju upućenom stanovnicima nekoliko okruga.

Prema najnovijim informacijama, u gradu Švidniku su se oglasile sirene, što dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije.

Ova bezbednosna mera dolazi u vreme kada Rusija i Belorusija sprovode vojne vežbe "Zapad-2025", a primećena je povećana vojna aktivnost na ruskim i beloruskim granicama.