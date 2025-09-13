Slušaj vest

Rumunija je podigla borbene avione kada je ruski dron narušio vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Pretnja napadima dronova takođe je podstakla Poljsku da rasporedi poljske i savezničke avione i zatvori aerodrom u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru uz podršku aviona svojih saveznika iz NATO-a.

Rumunija je podigla dva borbena aviona F-16 i upozoreni su građani u jugoistočnom okrugu Tulča, blizu Dunava i ukrajinske granice, da se sklone, saopštilo je ministarstvo odbrane.

Dodaje se da su avioni otkrili dron u nacionalnom vazdušnom prostoru, koji su pratili sve dok nije nestao sa radara 20 km jugozapadno od sela Kilija Veke, u Rumuniji.

- Dron nije leteo iznad naseljenih područja i nije predstavljao neposrednu opasnost za stanovništvo - navodi se u saopštenju.

Kako pišu pojedini mediji rumunske snage su danas oborile ruski dron "Šahid".