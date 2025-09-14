Slušaj vest

Američki milijarder Ilon Mask se putem video poruke obratio na velikom skupu koji je danas u Londonu organizovao britanski desničarski aktivista Tomi Robinson i poručio da demonstranti moraju "ili da se bore ili da umru" i da je u Velikoj Britaniji neophodno "raspuštanje parlamenta i promena vlade".

Njegove reči izazvale su ovacije i skandiranje publike, prenosi Independent. Metropolitan policija saopštila je da je do sada uhapšeno devet osoba zbog nasilja nad policajcima, dok se procenjuje da je oko 110.000 ljudi učestvovalo u maršu "Ujedinimo Kraljevstvo".

Policija je za rasporedila oko 1.600 službenika i postavila barijere između okupljenih i kontraprotesta protiv rasizma, na kojem je bilo oko 5.000 ljudi.

Lider Liberalnih demokrata Ed Dejvi oštro je osudio Maska, tvrdeći da "ne mari za britanski narod ni za naša prava, već samo za sebe i svoj ego".

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud osudila je nasilje i poručila da će počinioci snositi punu pravnu odgovornost.

Direktor Saveta za izbeglice, Enver Solomon, nazvao je desničarski skup "odbacivanjem britanskih vrednosti" i pozvao na odgovorno vođenje dijaloga i reformu sistema azila. Tomi Robinson je najavio da će organizovati nove proteste, dok je policija uklonila grupu njegovih pristalica koje su blokirale kontraproteste.

Skotland jard je prethodno saopštio da "nije zabeležen nijedan značajan incident" prilikom polaska marša "Ustanite protiv rasizma".

Okupljeni su skandirali: "Ustani, bori se" i "Mi smo žene, nećemo da budemo ućutkane, zaustavite fašiste sada, sada, sada, sada".

Policija je saopštila da je zbog današnjih protesta pozajmila 500 policajaca iz Lesteršira, Notingemšira, Devona i Kornvola.

Robinson je napisao na platformi Iks da London danas brani jedno od najvažnijih prava - slobodu govora.