Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje ruske lansere raketnog sistema u Kalinjingradu, ruskoj enklavi okruženoj NATO članicama.

Rakete "Iskander" locirane su na auto-putu E28 u Kalinjingradskoj oblasti, severno od naselja Kudrjavcevo. Reč je o strateškoj saobraćajnici koja povezuje Berlin i Minsk.

Prema geolokaciji koju su objavili vojni analitičari, mesto snimanja nalazi se na koordinatama 54.6451214, 21.3785666, oko 105 kilometara od poljske granice.

Na toj udaljenosti rakete "Iskander" mogu da pogode šest članica NATO: Poljsku, Letoniju, litvaniju, Estoniju, Švedsku i Nemačku.

Snimak je na društvenoj mreži X podelio savetnik ukrajinskog ministarstva unutršnjih poslova Anton Geraščenko uz poruku da se radi o pokazivanju sile protiv NATO.

Rusko ministarstvo obrane zasad nije službeno potvrdilo raspored "Iskandera" u Kalinjingradu, ali pojedini izveštaji navode da je reč o delu velike vojne vežbe "Zapad-2025", koju Rusija sprovodi zajedno s Belorusijom.

Vojna vežba u trenutku napetosti

Vežba "Zapad-2025" započela je juče i uključuje manevre na teritoriji Rusije i Belorusije i u Baltičkom i Barencovom moru.

Savezna država je savez Rusije i Belorusije koji Moskva ističe kao temelj zajedničke sigurnosne politike. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da vežbe, uključujući one u blizini poljske granice, "nisu usmerene protiv nijedne druge zemlje".

Ali na Zapadu ih vide kao demonstraciju sile u osetljivom trenutku rata u Ukrajini.

"Iskander "- strateško oružje

Iskander je mobilni balistički raketni sistem kratkog dometa koji je ušao u upotrebu početkom 2000-ih. Njegove rakete imaju domet do 500 kilometara i mogu da nose različite vrste bojevih glava - konvencionalne, kasetne i nuklearne. To ga čini jednim od ključnih oružja ruske kopnene vojske.

Posebna snaga sistema "Iskander" leži u preciznosti i sposobnosti probijanja PVO. Rakete lete na relativno niskoj visini, manevrišu tokom leta i koriste lažne ciljeve, što otežava njihovo presretanje.