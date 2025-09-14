Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za širenje rata pošto je narušila vazdušni prostor susednih zemalja, Poljske i Rumunije.

Ruska vojska je tačno znala gde lete njeni dronovi, i to nije bila samovolja podređenih komandanata, napisao je Zelenski na Telegramu. „Rusija očigledno širi rat“, dodao je. Ovakav pristup zahteva preventivnu akciju Zapada. Rusija mora da oseti posledice, insistira Zelenski.

Ponovio je svoj poziv na sankcije i tarife na rusku trgovinu koje je uveo američki predsednik Donald Tramp. Ali je rekao da je potreban i zajednički sistem bezbednosti. „Ne čekajte da desetine dronova i balističkih raketa „Šahid“ konačno donesu odluke“, rekao je Evropljanima.

Ukrajinski predsednik je već izrazio svoj stav o sankcijama u svom večernjem obraćanju. Rekao je da je neophodno smanjiti trgovinu ruskom naftom kako bi se smanjila sposobnost Rusije da vodi rat.

U tom kontekstu, pohvalio je Trampov predlog o zajedničkoj akciji protiv Rusije. „Pozivam sve partnere da prestanu da traže izgovore za neuvođenje ovih ili onih sankcija, pozivam sve njih: Evropu, SAD, G7 i G20“, rekao je.