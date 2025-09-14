Slušaj vest

Vlada Venecuele je danas saopštila da je američki razarač juče presreo, ukrcao se i osam sati okupirao venecuelanski brod za lov na tunele u vodama ekonomske zone ove latinoameričke zemlje.

U saopštenju koje je pročitao ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil, vlada je navela da je napad na brod bio nezakonit i neprijateljski, da je posadu činilo devet „skromnih“ ribara i da je brod „bezopasan“.

Tenzije rastu

Venecuelanska vlada je identifikovala američki brod kao USS Džejson Danam (DDG-109), „opremljen moćnim krstarećim raketama i visoko specijalizovanim marincima“. Vlada je zahtevala da Sjedinjene Države odmah prekinu takve akcije koje „ugrožavaju bezbednost i mir Kariba“.

Tenzije između Vašingtona i Karakasa rastu. Prošle nedelje, u američkom vojnom napadu na Karibima poginulo je 11 ljudi i potonuo je venecuelanski brod za koji je administracija američkog predsednika Donalda Trampa tvrdila da prevozi ilegalne narkotike.

Kurir.rs/Agencije

