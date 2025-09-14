Slušaj vest

Sahrana konzervativnog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka zakazana je za 21. septembar na stadionu "Stejt Farm", (Glendejl, Arizona) domu NFL kluba Arizona Kardinalsa, a predsednik SAD Donald Tramp je već obećao da će prisustvovati.

"Turning Point USA" pozvao je pristalice da im se pridruže "u proslavi izuzetnog života i trajnog nasleđa Čarlija Kirka, američke legende", čiji je "život bio svedočanstvo vere, hrabrosti i uverenja".

Predsednik Tramp je rekao da će prisustvovati sahrani, nakon što se u sredu uveče obratio naciji u emotivnom govoru, preneo je "Njujork Post".

"Moji veliki Amerikanci, ispunjen sam tugom i besom zbog gnusnog atentata na Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti", rekao je on u četvorominutnom video-snimku objavljenom na njegovoj platformi Truth Social.

Kirk (31) u sredu je upucan dok je govorio na Univerzitetu Juta Veli u okviru svoje "American Comeback" turneje, što je pokrenulo višednevnu potragu koja je završena u petak hapšenjem osumnjičenog ubicе - Tajlera Robinsona.

Predsednik Tramp je naredio da sve američke zastave budu spuštene na pola koplja od srede do nedelje u 18 časova.