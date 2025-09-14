Slušaj vest

Ukrajinski dronovinapali su rafineriju nafte Kiriši u ruskoj Lenjingradskoj oblastitokom noći 14. septembra, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Rafinerija Kiriši - jedna od najvećih u Rusiji

Rafinerija u Kirišiju jedna je od najvećih u Rusiji, sa kapacitetom prerade većim od 17 miliona tona nafte godišnje.

Prema tvrdnjama Drozdenka, ruska protivvazdušna odbrana presrela je tri drona u oblasti Kirišija. Ostaci oborenog drona pali su na lokaciju rafinerije i izazvali požar, koji je kasnije ugašen. Nije bilo žrtava.

Ruski opozicioni kanal Astra objavio je video snimke i fotografije meštana na kojima se vidi velika eksplozija i plamen iznad rafinerije Kiriši posle napada, piše Kijev independent.

Važnost rafinerije Kiriši

Rafinerija Kiriši, poznata i kao Kinef (Kirishinefteorgsintez), ubraja se među dve najveće u Rusiji po obimu proizvodnje, zajedno sa Rafinerijom Rjazan. U vlasništvu je kompanije Surgutneftegaz i godišnje prerađuje oko 17,7 miliona tona nafte (355.000 barela dnevno), što čini 6,4% ukupne ruske prerade. Rafinerija se nalazi na više od 800 kilometara od ukrajinske granice.

Raniji napad u martu 2025. godine

Ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR) saopštila je da je već izvela napad na rafineriju Kiriši u martu 2025. godine.

Najnoviji udar na rafineriju usledio je ubrzo nakon jednog od najvećih napada dronovima na Lenjingradsku oblast od početka rata. Tokom noći 12. septembra, dronovi Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) pogodili su Primorsk, najveću rusku naftnu luku na Baltičkom moru.

Prema izvorima SBU-a, posle napada dronova izbio je požar na jednom plovilu i pumpnoj stanici, što je dovelo do obustave isporuka nafte.

Ukrajinska strategija - udari na rusku naftnu industriju

Ukrajinske snage su tokom protekle godine pojačale napade na rusku naftnu industriju, izazivajući prekide u radu i pogoršavajući nestašicu goriva širom zemlje. Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljevima jer finansiraju i pokreću ratnu mašineriju Moskve.

Ukrajinski dron pogodio je i hemijski kompleks Metafrax Chemicals u Permskoj oblasti uveče 13. septembra, izvestio je ruski opozicioni kanal Astra, pozivajući se na snimke meštana, piše Kijev independent.

Permska oblast - daleko od ukrajinske granice

Permska oblast nalazi se na više od 1.800 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Oko 21:20 sati po lokalnom vremenu, guverner Permske oblasti Dmitrij Mahonin objavio je da je ukrajinski dron pogodio jedno industrijsko preduzeće u gradu Gubaha. Nije naveo ime pogođenog preduzeća. Tvrdio je da nema žrtava i da preduzeće nastavlja da radi normalno.

Kanal Astra kasnije je identifikovao metu kao Metafrax Chemicals, veliki kompleks u Gubahi.

Značaj fabrike Metafrax Chemicals

Godine 2023. fabrika Metafrax Chemicals u Gubahi pokrenula je novi pogon za proizvodnju amonijaka, uree i melamina (AUM), koji je u prvih osam meseci proizveo 300.000 tona amonijaka. Kompanija se nalazi pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.

Ukrajina redovno izvodi dalekometne napade dronovima na industrijske i vojne ciljeve na ruskoj teritoriji. Prema obaveštajnim izvorima, 12. septembra Vojno-obaveštajna služba Ukrajine (HUR) izvela je napad dronovima na veliku rafineriju nafte u Republici Baškortostan, 1.500 kilometara od granice.