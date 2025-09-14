Slušaj vest

Ukrajinska vojska ponovo je preuzela kontrolu nad selom Filija u Dnjepropetrovskoj oblasti, koje su ruske trupe nakratko okupirale tokom svog upada u region, izjavio je 13. septembra portparol operativno-strateške grupe "Dnjepar", Oleksij Bielski.

Kao deo svoje letnje ofanzive, Rusijapokušava da prodre u Dnjepropetrovsku oblast, koja do sada nije bila osvajana. Krajem avgusta pojavili su se izveštaji posmatrača sa fronta da su ruske snage prvi put zauzele sela u ovom regionu, iako je Ukrajina to negirala.

Jedinice 425. puka "Skelja" oslobodile selo Filiju

Jedinice ukrajinskog 425. puka "Skelja" ponovo su uspostavile kontrolu nad Filijom, potvrdio je Bielski u televizijskom obraćanju 13. septembra.

- Dobre vesti danas. Filija u Dnjepropetrovskoj oblasti oslobođena je od neprijatelja. Okupatori su već postavili svoju krpu od zastave. Dve jedinice 425. puka "Skelja" brzo su udarile, bacale su granate, otvorile vatru na neprijatelja, zarobile vojnike i dovele pojačanje kako bi zadržale položaj. Ovo su veoma dobre vesti. Filija je ponovo naša - rekao je on.

Rusija je tvrdila da je zauzela Filiju 24. avgusta, na Dan nezavisnosti Ukrajine. U to vreme, Kijev nije komentarisao te navode. Međutim, portal za praćenje sukoba DeepState dosledno je beležio Filiju kao ukrajinsku teritoriju. I dalje nije jasno kada su ruske trupe zaista ušle u selo, piše Kijev independent.

Pokušaji napada na druga sela

Ruske snage su ranije više puta pokušavale da zauzmu selo Dačne u Dnjepropetrovskoj oblasti, ali, prema navodima ukrajinske vojske, svaki put su bile odbijene.

Cilj Rusije je stvaranje "tampon zone"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u junu za ruske državne medije da ruske snage sprovode operacije u Dnjepropetrovskoj oblasti u okviru pokušaja da stvore tzv. "tampon zonu" na ukrajinskoj teritoriji.

Dnjepropetrovska oblast svakodnevno trpi ruske vazdušne i artiljerijske napade. Region se graniči sa Donjeckom oblasti, koja je ratno žarište još od 2014. godine i jedno od glavnih bojišta od početka rata punog obima 2022. godine.

Eksplozija na pruzi u Orlovskoj oblasti - poginula 2 pripadnika Rosgvardije

Eksplozija na pruzi u ruskoj Orlovskoj oblasti 13. septembra usmrtila je dvojicu pripadnika Rosgvardije (Ruske nacionalne garde), dok je treći u kritičnom stanju, saopštio je regionalni guverner Andrej Kličkov.

Prema rečima Kličkova, eksplozivne naprave su otkrivene tokom pregleda pruge. Jedna od njih je detonirala, usmrtivši dvojicu pripadnika Rosgvardije i teško ranivši trećeg.

Vršilac dužnosti guvernera susedne Kurske oblasti Aleksandar Hinštejn potvrdio je da su poginuli pripadnici Ruske nacionalne garde.

Nema žrtava među putnicima, ali vozovi kasne

Zvaničnici navode da među putnicima nema stradalih ni povređenih. Međutim, eksplozija je prouzrokovala kašnjenje najmanje 10 vozova na deonici Maloarhangelsk-Glazunovka u Orlovskoj oblasti.

Takođe je odložen i polazak voza br. 726 na relaciji Kursk-Moskva, saopštile su Moskovske železnice.

Potraga za počiniocima

Kličkov je izjavio da je situacija "pod kontrolom" i da je u toku potraga za osobama koje su postavile eksploziv.

Ukrajinske snage i pro-ukrajinske grupe sabotera više puta su ciljale rusku železničku i energetsku infrastrukturu kroz sabotaže i napade dronovima. Cilj ovih operacija je da oslabe ruske logističke kapacitete i sposobnost snabdevanja vojske gorivom, municijom i ljudstvom.

Raniji napad na prugu u Tveru

Kako je izvor iz Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR) rekao, Ukrajina je 28. avgusta oštetila rusku železničku infrastrukturu u gradu Tver, postavljanjem eksploziva ispod železničkih cisterni sa gorivom, piše Kijev independent.