Slušaj vest

Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, živeo je sa svojim transrodnim partnerom u Sent Džordžu u saveznoj državi Juti, potvrdili su visoki zvaničnici FBI za "Foks njuz".

Njegov partner je muškarac u procesu tranzicije u ženu, koji je u potpunosti sarađivao sa policijom i nije osumnjičen za bilo kakvo krivično delo.

Tajler Robinson Foto: Printskrin X, Printscreen, Facebook, AP Alex Brandon, AP Meredith Seaver, Facebook

FBI prikupio dokaze iz stana u Juti

Zvaničnici su potvrdili da FBI poseduje poruke i drugu komunikaciju između Robinsona i njegovog partnera, koje su pomogle agentima da ga lociraju.

Iz zajedničkog stana oduzeti su kompjuteri i drugi materijal i poslati na analizu. FBI za sada nije želeo da komentariše da li će Tajlerov partner biti optužen.

FBI: "Svaka veza biće istražena"

- FBI istražuje rekordan broj dojava. Svaka veza, svaka grupa, svaki trag biće provereni, a svi umešani, gde god da se nalaze, biće privedeni pravdi - rekao je portparol FBI.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Ubistvo tokom govora u univerzitetskom kampusu

Čarli Kirk ubijen je u sredu dok je govorio na kampusu Univerziteta u dolini Jute u Oremu. Istražitelji veruju da je ubica ispalio jedan metak sa krova zgrade udaljene oko 180 metara. Kirk je imao 31 godinu, bio oženjen i otac dvoje male dece.

Neposredno pre pucnjave, jedna osoba iz publike je upitala Kirka: "Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca počinilo masovne pucnjave u poslednjih 10 godina?" Kirk je odgovorio: "Previše." Potom je usledilo novo pitanje:

- Znate li koliko je ukupno bilo masovnih pucnjava u Americi u poslednjih 10 godina?

Kirk je odgovorio: "Računajući ili ne računajući nasilje bandi?"

Nekoliko sekundi kasnije je ubijen.

Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Uloga Tajlerovog oca u hapšenju

Prema izvorima medija, Tajlerov otac je prepoznao sina na snimcima sa nadzornih kamera koje je FBI objavio tokom 33-časovne potrage.

Kada je Robinson stigao u očev dom, rekao je da želi da se ubije. Otac je, posle razgovora sa porodičnim sveštenikom, odlučio da ga prijavi vlastima.

Nove snimci osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa Foto: screenshot YT/livenowfox

Puška sa antifasističkim natpisima

Istražitelji su pronašli pušku sa municijom na kojoj su bila urezana antifasistička obeležja.

Guverner Jute Spenser Koks potvrdio je da su na jednom ispaljenom i tri neispaljena metka pronađeni natpisi. Prve informacije o tome pojavile su se na društvenim mrežama u izveštaju koji je pripisan američkoj Agenciji za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).

(Kurir.rs/Fox News/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaDETALJI SAHRANE ČARLIJA KIRKA: Ispraćaj na stadionu Kardinalsa, Tramp obećao da dolazi
xxx AP Jeffrey Phelps copy.jpg
PlanetaUBICA ČARLIJA KIRKA IDE PRED STRELJAČKI VOD?! Tramp zahteva da ga "smaknu" što pre, ali to ne ide tako lako?! (FOTO)
Tajler Robinson ubica Čarlija Kirka.jpg
PlanetaŽENA UBIJENOG ČARLIJA KIRKA NE MOŽE DA DOĐE K SEBI! Erika u suzama pala na kovčeg, rida i proklinje zločince! Najavljuje ŽESTOKU borbu! (FOTO/VIDEO)
carli.png
PlanetaTRAMP SPREMA OSVETU POSLE UBISTVA ČARLIJA KIRKA, UDARIO I NA SOROŠA! Predsednik SAD nije mogao da OBUZDA BES, svet bruji o njegovim rečima: "Ovo što ću reći..."
kirk 1.jpg