FBI IZNEO NOVE DETALJE O UBICI ČARLIJA KIRKA: Tajler Robinson živeo sa transrodnim partnerom kada je počinio zločin?! (FOTO/VIDEO)
Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, živeo je sa svojim transrodnim partnerom u Sent Džordžu u saveznoj državi Juti, potvrdili su visoki zvaničnici FBI za "Foks njuz".
Njegov partner je muškarac u procesu tranzicije u ženu, koji je u potpunosti sarađivao sa policijom i nije osumnjičen za bilo kakvo krivično delo.
FBI prikupio dokaze iz stana u Juti
Zvaničnici su potvrdili da FBI poseduje poruke i drugu komunikaciju između Robinsona i njegovog partnera, koje su pomogle agentima da ga lociraju.
Iz zajedničkog stana oduzeti su kompjuteri i drugi materijal i poslati na analizu. FBI za sada nije želeo da komentariše da li će Tajlerov partner biti optužen.
FBI: "Svaka veza biće istražena"
- FBI istražuje rekordan broj dojava. Svaka veza, svaka grupa, svaki trag biće provereni, a svi umešani, gde god da se nalaze, biće privedeni pravdi - rekao je portparol FBI.
Ubistvo tokom govora u univerzitetskom kampusu
Čarli Kirk ubijen je u sredu dok je govorio na kampusu Univerziteta u dolini Jute u Oremu. Istražitelji veruju da je ubica ispalio jedan metak sa krova zgrade udaljene oko 180 metara. Kirk je imao 31 godinu, bio oženjen i otac dvoje male dece.
Neposredno pre pucnjave, jedna osoba iz publike je upitala Kirka: "Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca počinilo masovne pucnjave u poslednjih 10 godina?" Kirk je odgovorio: "Previše." Potom je usledilo novo pitanje:
- Znate li koliko je ukupno bilo masovnih pucnjava u Americi u poslednjih 10 godina?
Kirk je odgovorio: "Računajući ili ne računajući nasilje bandi?"
Nekoliko sekundi kasnije je ubijen.
Uloga Tajlerovog oca u hapšenju
Prema izvorima medija, Tajlerov otac je prepoznao sina na snimcima sa nadzornih kamera koje je FBI objavio tokom 33-časovne potrage.
Kada je Robinson stigao u očev dom, rekao je da želi da se ubije. Otac je, posle razgovora sa porodičnim sveštenikom, odlučio da ga prijavi vlastima.
Puška sa antifasističkim natpisima
Istražitelji su pronašli pušku sa municijom na kojoj su bila urezana antifasistička obeležja.
Guverner Jute Spenser Koks potvrdio je da su na jednom ispaljenom i tri neispaljena metka pronađeni natpisi. Prve informacije o tome pojavile su se na društvenim mrežama u izveštaju koji je pripisan američkoj Agenciji za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).