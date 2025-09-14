Slušaj vest

Rebeka (14), Alisija (13) i Lamja (13) iz Birmingema poslednji put su viđene u tom gradu oko 15.30 časova u petak, 12. septembra, i od tada im se gubi svaki trag, saopštila je Policija Zapadnog Midlendsa.

Pokrenuta je hitna potraga za tri devojčice koje su nestale pod misterioznim okolnostima nakon završetka nastave.

Lamja je takođe bila u školskoj uniformi, koju su činili plavi džemper, crna suknja, bela košulja, crni blejzer, crne cipele, a nosila je i školsku torbu marke Najk, prenosi portal Miror.

Alisija je bila obučena u roze džemper, sive zvoncare i bele patike.

Policija Zapadnog Midlendsa sada hitno apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije o lokaciji nestalih devojčica da se odmah jave.

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)

